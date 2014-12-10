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Yaşam

Topuklu ayakkabı erkekleri mıknatıs gibi çekiyor

Fransa'da yapılan sosyolojik deney, erkeklerin topuklu ayakkabı giyen kadınlara daha iyi davrandıklarını gösterdi

10 Aralık 2014 22:18

Topuklu ayakkabının çekiciliği üzerine anlatılmayan hikaye kalmamıştır, hatta bunun için yapılan araştırmaların sayısı, hastalıklara çare bulmak için yapılan deneyler kadardır muhtemelen. İşte yine böyle bir araştırmaya göre, erkekler topuklu ayakkabı giyinen kadınlara daha iyi davranıyor.

Karnaval'ın haberine göre, Fransa’daki Bretagne-Sud Üniversitesi’nde yapılan sosyolojik deney, iki parçadan oluşuyor:

Deneyin ilk bölümünde, 19 yaşındaki bir kadından, yoldan geçen erkeklere cinsiyet eşitliği hakkında bir anket yapması istendi. Kadın düz ayakkabı giydiğinde erkeklerin yüzde 46.7’si kendisiyle konuşurken, aynı kıyafetlerin altına topuklu ayakkabı giydiğinde ankete katılmayı kabul eden erkeklerin oranı yüzde 83’e yükseldi. Ankete katılmak isteyen kadınların oranıysa, ayakkabının topuğuna göre değişkenlik göstermedi.

 

'Topuklu ayakkabı güzellik simgesi'

 

İkinci deneydeyse, bir kadın sokakta eldivenini yere düşürdü. Ancak bunu ayağında topuklu ayakkabıyla yaptığında, kendisine yardım etmek isteyen erkeklerin sayısı yüzde 50 oranında arttı.

Araştırma ekibinin başındaki davranış bilimci Nicolas Guéguen, erkeklerin topuklu ayakkabı giyen kadınlarla iletişim kurmaya daha istekli olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Guéguen, "Kadınların ayağındaki topuğun yüksekliği, erkeklerin davranışları üzerinde güçlü bir etkiye sahip. En basit ifadeyle, onları erkeklerin gözünde daha güzel hale getiriyor” dedi.

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