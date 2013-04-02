Mert Fırat: Bence topuklu ayakkabı yasaklanmalı

‘Kelebeğin Rüyası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Mert Fırat, kadınlarda çekici ve itici bulduğu yönleri anlattı. Bir şeyi ortaya çıkarmak için giyilmiş kıyafetlerin kendisini ittiğini, doğal bir estetiği ve bütünlüğü olan kıyafetleri sevdiğini söyleyen Fırat, “Kendini içinde rahat hissetmediği, bize de yansıyan kıyafetlere anlam veremiyorum. Topuklu ayakkabıya inanamıyorum mesela. Bence topuklu ayakkabı yasaklanmalı" dedi.

InStyle dergisinin nisan sayısı için Buket Baydar’a konuşan Fırat, geleceğe dair planının her sene, bir tane utanmayacağı film yapabilmek olduğunu söyledi. Neden bu kadar çok çalıştığıyla ilgili soruya ise “Hem öyle icap ediyor, hem de sevdiğim için. Herkesin işini ciddiye aldığı kadar ciddiye alıyorum ama iş gibi de gelmiyor bana. Hepsinin içinde bir oyun, hepsinin içinde eğlenebileceğim bir şeyler var. Yaptığım iş beni mutlu ediyor” diye cevap verdi.

Şu sıralar ‘Antonius ile Kleopatra’ adlı oyunda ve ‘İntikam’ adlı dizide oynayan Mert Fırat, kadınlarda çekici ve itici bulduğu ayrıntıları da açıkladı. Bir şeyi ortaya çıkarmak için giyilmiş kıyafetlerin kendisini ittiğini, doğal bir estetiği ve bütünlüğü olan kıyafetleri sevdiğini söyleyen oyuncu, “Kendini içinde rahat hissetmediği, bize de yansıyan kıyafetlere anlam veremiyorum. Topuklu ayakkabıya inanamıyorum mesela. Bence topuklu ayakkabı yasaklanmalı. Çok güzel duruyor ama sette insanların çektiği acıyı görüyorum” şeklinde konuştu.



'Hayallerimde Hollywood yok'



En büyük ilham kaynağının insanlar olduğunu vurgulayan Fırat “İnsanların değişik durumlar için verdiği tepkiler. Kitaplar, yazılar, gittiğim sergi, seyrettiğim film... Bir filmin çekim sürecinde benim aklıma başka bir şey geliyor, o yüzden bir şeyi yaparken başka bir şey yapmayı seviyorum. Yaptığım şey bir başka şeye ilham kaynağı olabiliyor aslında” dedi.



Oyuncu, geleceği dair hayalleri arasında Hollywood olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Geleceğe dair hayallerim arasında Hollywood yok, Hollywood’a gerek yok. Türkiye’yle daha çok derdim, daha burada alacak çok yolum var. Belki de o yüzden bu kadar çok çalışıyorum. Çektiğimiz Başka Dilde Aşk’ta 30 dilde gösteriliyor. Geleceğe dair planım: Her sene, bir tane utanmayacağım film yapabilmek.”

Fırat “Âşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?” sorusuna “Durup dururken sürekli ondan konuşuyorsam, aklıma takılıyorsa âşık olduğumu anlarım. Aşk dediğin etki, o etki içinde kaldığın süre, o etkiyi sürekli tesis ediyor olma durumu. Aşk gerçekten üç yılda biter. Üç yıla kalmaz, üç günde bile biter. Devam ettirmek senin ve partnerinin elinde. Heyecanlar yaratmak, başka bakış açıları kazanmak. Aşkı da aynen böyle yaşarım” diye yanıt verdi.