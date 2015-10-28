TOMA, cop, gaz, tazyikli su; işte medyada kapkara günün hikayesi

Kayyum atanan Koza-İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'ndaki Bugün TV ve Kanaltürk ekranları karartıldı. Polisin Mecidiyeköy'deki Ortaklar Caddesi'ne sabah 04:45 sularında gelmesiyle başlayan medya operasyonu, saat 16:36'da ekranların karartılmasıyla son buldu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda şunlar yaşandı:

- Polis kayyum atanan Koza İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'nun Şişli'deki binası önüne gece saat 04:45 sıralarında geldi.

- 4 otobüs ve 2 TOMA aracıyla gelen polis, dışarıda yayın yapan kameranın kablosunu kopardı. Binanın terasında bulunan kemaraya da müdaha eden polis, buradaki kameranın da fişini çekti.

- Polis, kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Yüzlerce kişiden oluşan kalabalık "Allah var, gam yok" sloganları attı.

- Sabahın erken saatlerinde İpek Medya Grubu önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Eren Erdem polis araçlarıyla yapılan nabız yoklama girişimine tepki gösterdi. Tanal, "Sabah 04:30'da aranıyorum. Emniyet mensupları TOMA'larla televizyona gelmiş. Ülkenin geldiği hale bakar mısınız. Bu TOMA'lar gitsinler Güneydoğu'da sınırlarımızı korusunlar. Terör örgütleri cirit atıyor. Sınırlarımız kevgir gibi gelmiş televizyon basıyorlar. Buna da ben görev yaptım diyorlar" dedi.

- Medya kuruluşlarının olduğu binanın kapısındaki zincir, demir makasıyla kırıldı, polis içeri girdi.

- Sabahki baskında binaya giren polisler kendilerine engel olmak isteyen çalışanları dışarı çıkarttı. Bazı çalışanlar yere yatırılarak gözaltına alındı. Bugün TV muhabirine ters kelepçe takıldı.

- Binanın içi boşaltıldıktan sonra kayyum görevlileri polis eşliğinde içeri alındı. Binadaki çalışanlardan bazıları da yaşanan arbede de yaralandı.

- Bina içindeki çalışanların tamamı dışarı çıkarıldıktan sonra kapı önünden canlı yayın yapan Kanaltürk kameralarının kablosu çekilerek canlı yayına son verildi.

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)İstanbul milletvekili adayı İzzet Ulvi Yönter, MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş ve yardımcısı Erhan Kekeç, Kanaltürk binasına geldi. Canlı yayın için içeri girmeye çalışan MHP’lilere polis müdahale etti.

- Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, ana kumanda odasına girerek yayına müdahale etmek isteyen bir kayyuma engel oldu, tartışma yaşandı.

- Kayyumun ana kumanda odasına girmesine izin vermeyen Tarık Toros, Bugün TV & Kanaltürk ortak yayınına buradan devam etti.

- Canlı yayına bağlanan Koza İpek grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, "Grubumuza ait Himmetdede altın madenine ait evrakları alıp 'Himmet paraları ile Holding'i finanse etmişler' diye haber yapıyorlar, kayyum atıyorlar. Böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

- T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın da aralarında bulunduğu birçok isim yayına katıldı.

- Tarık Toros, Ankara Büyükşehir Belediyesi yıkım ekiplerinin Akın İpek'in annesi Melek İpek'in çiftlik evinin duvarlarını yıkmak için yola çıktığını söyledi. Melek İpek, duvarları kendi kepçesiyle yıkacağını söyledi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Böyle bir çalışma yok, kamuoyu yanıltılıyor" denildi.

- Tarık Toros, tebligatın Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmaması nedeniyle, kayyumların binayı terk etmesini istediklerini, ancak heyetin bunu reddettiğini söyledi.

- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İpek Medya Grubu binasına gelerek, ana kumanda odasındaki canlı yayına katıldı. Demirtaş, "Geçmişte bizim de parti binalarımız aynen böyle basıldı. Arkadaşlarımız kelepçelenip yanımızdan alınıp götürüldü. Yargıya derdimizi anlatamadık. O nedenle durumunuzu iyi anlıyoruz" dedi.

- Telefonla canlı yayına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Lanet olsun bu işlere, siyasetin Allah belasını versin” dedi.

- Samanyolu TV'de yemek programı yapan Oktay Usta, Koza İpek Grubu'na kayyum atanması sonrasında bu sabah yaşanan olayların ardından kanal binası önüne gelerek destek vermek istedi. Oktay Aymelek'in bu girişimi polis tarafından engellendi.

- Kayyum olarak atanan Ümit Önal 16:30 sularında Bugün TV ve Kanaltürk'ün uyduya gönderdiği "uplink" sinyalini kapatacaklarını belirterek, "Biz birlikte çalışacağız. Sizler militan değil bu kurumun çalışanlarısınız. Bizler de kayyum olan arkadaşlarız" dedi.

- Toros, sivil polislerin "uydu odasına" girdiğini belirterek her an yayınlarının kesilebileceğini kaydetti. Toros, "Yönetim kurulu kararı göstermiyor. Hiçbir şeyi göstermeden, 'yetki bende' diyerek tamamen fiili fevri olarak polis gücüyle sağına soluna polis alarak, ipek medya grubu binasında aplink sinyalini kapatıyor. Saniyeler içinde kapanıyoruz. Kanaltürk ve Bugün TV kararıyor sevgili seyirciler" dedi.

- Toros'un konuşması devam ederken saat 16.36 sıralarında iki kanalın da ekranı karardı.

- Kanaltürk ve Bugün TV’nin yayınları dakikalar önce sona erdi. Her iki kanalın ekranları da karardı. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, polis zoru ile binadan çıkarıldı. Tarık Toros el yazısıyla kendisine tebliğ edilen bir kağıtla görevden alındı. Toros görevden alınma kararından sonra yaptığı açıklamada, "Sizin derme çatma yazdığınız kağıtlarla bu iş olmaz. Keşke daha fazla yapabilseydim. Yapamadım daha. Siyaha düşen adam gider" diye konuştu.