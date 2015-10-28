Bugün TV Yayın Yönetmeni: Kayyum ATV'den cihaz getirdi, havuz yayını yapacaklar, saniyeler var

Polisin kapılarını kırarak sabah saatlerinde giriş yaptığı İpek Medya Grubu'na bağlı Bugün TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, "Atanan kayyumlar Sabah-ATV grubundan. ATV’den bir cihaz getirmişler. O cihazla, havuz medyası yayınını yapma girişiminde oldukları haberini aldık. Saniyelerle yarışıyoruz" dedi. Toros, "Şu an binamızda sıkıyönetim var" dedi.

Tarık Toros kayyuma şunları söyledi:

"Kanalın genel yayın müdürü benim. Neden kameranın arkasına geçiyorsunuz. Bu yayın devam edecek. Yayına müdahale edemezsiniz. Yayını yayın müdürü götürür." Bunun üzerine kayyum heyeti "Ben sizi görmeye geldim. Buyurun yukarı çıkalım." diye Toros'a yanıt verdi.

Toros yine bu isteğe karşılık olarak şunları söyledi:

"Yayına müdahale etmeyin. Titriniz nedir sizin? Arkadaşlar herkes işine baksın. Göreviniz nedir? Burası benim kanalım, ben bu kanalın genel müdürüyüm. Hangi hakla benim yayınımı durduruyorsunuz? Bu kanalın her dakikasının kontrolü benim. Yayına müdahale edemezsiniz. Kayyumun böyle bir yetkisi yok." diye konuştu.