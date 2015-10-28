Polisten Bugün TV muhabirine ters kelepçe!

Bugün sabah saatlerinde Koza-İpek Holding bünyesindeki İpek Meyda'yanın Şişli'deki binasına giren polis, bazı çalışanları ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Zaman'da yer alan habere göre, binanın kapıları kırılarak içeri giren polisler bazı tv ve gazete çalışanlarını da gözaltına aldı. Gazeteciler ellerine kelepçe takılarak binadan çıkarıldı.

Televizyon çalışanlarından bazıları ellerine ters kelepçe takılarak binadan çıkarıldı. Polis Bugün TV muhabirlerinden Kamil Maman'ı gözaltına alarak Emniyet'e götürdü.