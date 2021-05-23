Tolga Ağar'dan Erdoğan videosu: Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında çeşitli iddialarda bulunduğu eski bakan ve emniyet müdürü Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Hasdal'da yol açılışına katıldıktan sonra makam aracını kullandığı sırada çekilmiş bir videosunu yayınladı.

Tolga Ağar'ın Twitter hesabından paylaştığı video dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından da paylaşılmıştı.

Hasdal'da yol açılışına katıldıktan sonra makam aracının sürücü koltuğuna geçen ve aracı Fatih Camisi'ne kadar kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunda yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oturuyor.

Videoda, Ömer Karaoğlu'nun 'Yol mu dayanır?' adlı şarkısı çalıyor. Altun videoyu, şarkının "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" sözleriyle paylaşmıştı. Tolga Ağar'ın da aynı sözlerle videoyu paylaştığı görüldü.

Sedat Peker'in iddiaları

TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi de olan Tolga Ağar aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Marmara Bölge Koordinatörü görevine getirilmişti. Peker videolarında Tolga Ağar'ı Yeldana Kaharman cinayetiyle suçlamıştı. Tolga Ağar, "Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır" diye yanıt vermişti.

Peker gazeteci 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti. Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti.

İkinci paylaşımında ise, babası ve kendisi hakkındaki iddialara karşılık verir nitelikte ifadeler kullanan Ağar, “Biz vatan, devlet, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göze alanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Varsa aynı şerefte aynı yürekte olan hodri meydan...” dedi, #ErdoğanlaBirlikteyiz etiketini kullandı.

TIKLAYIN: Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!

TIKLAYIN: Sedat Peker'den gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker'in ardından açıklama: Korkut Eken’le Mehmet Ağar’ı neden gözaltına almıyorsunuz?

TIKLAYIN: Sedat Peker'den 7. video: Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar

TIKLAMIŞTI: Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!