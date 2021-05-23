Sedat Peker'den gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker'in ardından açıklama: Korkut Eken’le Mehmet Ağar’ı neden gözaltına almıyorsunuz?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasının ardından Twitter üzerinden, "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN: Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı

Sedat Peker, bugün yayınladığı 7.videosunda Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” demişti.

TIKLAYIN: Sedat Peker'den 7. video: Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar

TIKLAMIŞTI: Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!