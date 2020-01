Tokmaklı vekilden savunma: Hayatımda hep iyilik, güzellik, sevgi var

TBMM'de iç güvenlik paketi görüşmelerinde, tokmakla muhalefet milletvekillerine saldıran ve Ertuğrul Kürkçü'ye yumruk attığını canlı yayında anlatan AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, CHP'li Musa Çam'ın ayağının takılıp yere düştüğünü söyledi.

Saral, AKP Belediye Başkanları İstişare ve Yönlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bir gazetecinin TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgaya ilişkin soruları üzerine Saral, kapalı oturumun bazı muhalefet partili milletvekillerinin cep telefonları ve tablet bilgisayarlarıyla yaptıkları çekimlerle "servis ettiğini" belirtti.

Kapalı oturumda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini vurgulayan Saral, muhalefet partilerinin kürsüyü, başkanlık divanını işgal ettiğini ve Meclis'i kilitlediğini söyledi.

'Her türlü insanlık dışı muamele bize yapıldı'

"Her türlü hakaret, insanlık dışı muamele yapıldı, bizler de orada oturup sadece koltuğa, görev yapacak halimiz yok" diyen Saral, ilk olarak yaşananları yatıştırmaya çalıştıklarını belirtti. Saral, şunları söyledi:

"MHP'si, CHP'si, HDP'si ruh üçüzleri gibi, dün bir araya gelmeyenler, birbirlerine hakaret edenler, husumet besleyenler, her türlü muameleyi reva görenler, bugün bakıyorsunuz üçü de bir olmuş, İç Güvenlik Yasası'nın yani halkın güvenliğinin yasasının çıkmaması adına her şeyi güçbirliği, ittifak içinde yapma gayreti içine girdiler. Biz orada o kadar insanlık dışı muameleyle karşı karşıya kaldık ki... Ama her insanın da bir sabrı, dayanabileceği bir nokta var."

'Ben o tokmağı niye aldım'

Bir gazetecinin "Muhalefet çıkan olaylarda sizi sorumlu görüyor, 'tokmağı aldı, milletvekillerine vurdu' diyorlar" sözleri üzerine Saral, şu karşılığı verdi: "Onlar ne aldılar? Onlar o başkanlık kürsüsünden aldıkları materyalleri, attıklarını onları niye çekmedi o arkadaşlar? Ben o tokmağı neden aldım? Onlar alıp arkadaşlarımıza atmaya başladılar, zarar vermeye başladılar. Ben ne yapacaktım, 'iyiyi yaptınız' diye alkışlayacak mıydım onları" karşılığını verdi.

Meclis'teki gerginliğin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Saral, şunları kaydetti: "Biz gerginlik istemiyoruz. Biz aklıselim insanlarız. Biz milletin iradesini hakim kılma adına iktidar, yasama yetkisi verdi. Her iki kişiden birinin oyunu alarak oraya geldik. Onlara da muhalefet yetkisi verildi, üç seçimden beri. Hiçbir şekilde halkı inandıramadılar, AK Parti aleyhine yaptıkları politikalar hep ters tepti. Millet hakikati görüyor. Millet, geçmiş Türkiye'yi de yeni Türkiye'yi de biliyor. Dolayısıyla bunların agresiflikleri, iktidara gelemeyişinin psikolojik bozuklukları, dışa vuruyor burada."

'Hayatımda hep iyilik, güzellik, sevgi ve saygı var'

Saral, muhalefet milletvekillerinin darp edildikleri iddiasının "yalan" olduğunu ifade ederek, "Kesinlikle yalan konuşuyorlar, olayları dramatize ediyorlar. Mesela Musa Çam, kesinlikle ve kesinlikle, Allah adına yemin ediyorum, ayağı takıldı, yere düştü" dedi.

Hayatında hep iyilik, güzellik, sevgi ve saygının bulunduğunu, hiç kavga etmediğini vurgulayan Saral "Gidin Trabzon'a, Of'a, tanıyanlara beni sorun, bir kişi 'kötü' desin, bir kişi insanlık dışı bir muamelede bulunduğumu, kavga yaptığımı söylesin, televizyonların huzurunda istifamı vereceğim" diye konuştu.

CHP'nin kavgasız kongresinin bulunmadığını belirten Saral, "Bizim dünyamızda şiddet yok, onların dünyasında şiddet var" diye konuştu.

Saral, yaşananlara ilişkin sorular üzerine, şunları kaydetti: "Sebahat Tuncel'i ben oradan uzaklaştırıyorum, 'Burada sizin ne işiniz var, niye kürsüyü işgal ediyorsunuz'. Ertuğrul Kürkçü geldi, benim yakamdan tuttu. Ben de tuttum yakasından. 'Benden büyüksün lütfen git' dedim. O, ısrarla hakaret etti, bağırmaya, çağırmaya devam etti. Ben de gereğini yaptım."

Saral, kendisinin ince ruhlu bir insan olduğunu ancak haksızlığa hiçbir zaman gelemediğini ifade etti.