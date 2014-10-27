Eski TOKİ yöneticisinin şirketi Meclis gündeminde

CHP, eski TOKİ İhale Daire Başkanı Muhsin Soylu’nun bu göreve gelmeden önce çalıştığı firmaya Kilis’teki TOKİ projesinin ihalesini verdiği, görevden ayrıldıktan sonra da yine bu firmada çalışmaya başladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde TOKİ tarafından Kilis’in Elbeyli ilçesi Beşiriye köyünde yapımı devam eden 3 bin 232 adet konteynır altyapısı ve 4 okul, 2 cami, 5 idari ofis binası, sağlık ocağı, 4 sosyal tesis, basın merkezi, 2 depo binası ve marketi kapsayan sosyal donatı ihalesiyle ilgili önemli iddiaları gündeme getirdi.

Söz konusu projeyi Özyazıcı İnşaat’ın aldığını belirten Ayaydın, projesinn yapımı için ihale sürecine başka firmaların davet edilip edilmediği konusunda bilgi isterken eski TOKİ İhale Daire Başkanı Muhsin Soylu’nun daha önce Özyazıcı İnşaat’ta çalıştığı iddialarına dikkat çekti.

'TOKİ ile çalışmakta olan başka müteahhitler projeyi daha düşük bir bedelle yapacaklarını beyan etmiş midir?'

Cumhuriyet Gazetesi'nden Ayşe Sayın'ın haberine göre, Soylu’nun görevden ayrıldıktan sonra da yine bu şirkete geçtiği yönündeki iddialar konusunda da bilgi isteyen Ayaydın, şu sorulara yanıt istedi:

“TOKİ ile çalışmakta olan başka müteahhitler söz konusu projeyi daha düşük bir bedelle yapacaklarını beyan etmiş midir? Böyle bir durum varsa bu müteahhitlerin ihaleye çağrılmamalarının sebebi nedir? TOKİ’nin söz konusu projesi için keşif işlemini hangi firma yapmıştır? Keşfi yapan firmayla işi yapan firmanın aynı olması bir tesadüf müdür? O dönemde TOKİ İhale Dairesi Başkanlığı’nı yürüten Muhsin Soylu daha önce Özyazıcı İnşaat Şirketi’nde çalışmış mıdır? Eğer çalışmış ise söz konusu projenin keşif ve yükleniminin aynı şirket tarafından yapılmış olması nasıl açıklanacaktır? Bu kişi halen TOKİ’de midir yoksa, bu şirketle bağlantısı var mıdır?”