CHP'li Oran: Yüksek yargı mensuplarına lüks TOKİ konutları mı veriliyor?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelikleri için 12 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde, İstanbul’un Avrupa yakasında yüksek yargı mensuplarına, yöneticilerine lüks TOKİ konutları verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Oran İstanbul 3. Bölgede yaptığı incelemeler sonrasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum’un, İstanbul’un Avrupa yakasında Başakşehir ve Bahçeşehir gibi bölgelerde yüksek yargı organı daire başkanı ve üyeleriyle birlikte bazı TOKİ projelerinde lüks konutlarda incelemeler yapmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

Emlak Konut Müdürü ile birlikte geziyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde konuyu gündeme getirdi.

Oran, Davutoğlu’na şu soruları yöneltti:

- Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum’un, İstanbul’un Avrupa yakasında Başakşehir ve Bahçeşehir gibi bölgelerde yüksek yargı organı daire başkanı ve üyeleriyle birlikte bazı TOKİ projelerinde lüks konutlarda incelemeler yapmasının gerekçesi nedir?

Yüksek yargı üyelerine ücretsiz veya indirimli mi?

- Yüksek yargı üyelerine İstanbul 3. Bölge’de Emlak Konut GYO’nun TOKİ ortak projesi lüks konutlarından ücretsiz veya özel fiyatla verilenler var mıdır? Bunlar hangi hâkim-savcılara verilmiştir?

HSYK seçimleriyle bağlantısı var mı?

- Yüksek yargı mensuplarına Emlak Konut GYO’dan ve TOKİ’den bu şekilde konut verilmesiyle, 12 Ekim 2014’te yapılacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelik seçimleri arasında bir ilişki var mıdır?