TOKİ'ye ait sitenin istinat duvarı çöktü, 13 araç hurdaya döndü

Mersin'in Anamur İlçesi'ne bağlı Ören Beldesi'nde Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapılan 560 konutluk sitenin istinat duvarı yağmurun ardından yıkıldı. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki 35 metre uzunluğundaki istinat duvarı, park halindeki taşıtların üzerine devrildi. Olayda 13 taşıt hurdaya döndü.

DHA’da yer alan habere göre, olay saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Şiddetli yağmur ardından 12 katlı apartmanların bulunduğu sitenin yol sınırında teraslama için inşa edilen istinat duvarından çatırdama sesleri geldi. Kısa süre sonra da 4 metre yüksekliğindeki duvarın 35 metrelik bölümü gürültüyle yıkıldı. Site sakinlerinin park halinde duran araçları, devrilen duvarın altında kaldı. Apartmanlarda oturanlar, kendilerini sokağa attı. Yıkılan duvarın altında kalan 13 taşıt hurdaya döndü.

Yapılan ihbar üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, duvarın altında kalan taşıtlarda kimse olup-olmadığını araştırdı. Araçların görünün kısımları ve çevresini inceleyen jandarmalar, site sakinleriyle de görüşmeler yaptı. İlk belirlemelere göre duvarın altındaki taşıtlarda kimsenin bulunmadığı saptandı.

İstinat duvarının kalan kısmından çatırtı seslerinin gelmeye devam etmesi üzerine arka kısımdaki iki apartmanda yaşayan vatandaşlar uyarıldı. Ancak bina sakinleri evlerini terk etmedi.

Jandarmanın geniş önlem aldığı bölgede itfaiye ve sağlık ekiplerinin olası çökme ve heyelana karşı hazır bekletildiği, teknik inceleme yapılacağı bildirildi.