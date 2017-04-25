TOKİ projesinin Cizre ayağında sona gelindi

Yaklaşık iki yıl süren çatışma döneminde büyük zarar gören Şırnak'ın merkezi ile üç ilçesinde yeni konutlar yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin üstlendiği projenin Cizre ayağında sona gelindi. Yıkılan binaların yerine Dicle kenarında yeni konutlar inşa edildi.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin üstlendiği projede 45 metrekarenin üzerinde yıkılan veya ağır hasar gören ev ile işyerlerinin zararı 5233 Sayılı Kanun kapsamında ayni bedel olarak karşılanacak.

"Fark ödemeyiz"

Bakanlık tarafından yapılan yeni konut ve işyerleri, yıkılan ev ve işyerinin metrekaresine göre hesaplanarak dağıtılacak. Hak sahipleri yıkılandan daha büyük bir ev veya işyeri alması durumunda metrekare başına ortalama 750 lira ödeyecek. Örneğin 75 metrekarelik evi yıkılan bir kişi 90 metrekarelik ev aldığında 15 metrekarelik fark için yaklaşık 11 bin lira ödeyecek. 45 metrekarenin altında ev ve işyeri yıkılanların zararı nakdi olarak karşılanacak.

Yeni konut veya işyeri için hazırlanan ön sözleşmeyi kabul eden vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı tarihten bu yana daire ve işyeri başına 2016 yılı için 560 lira, 2017 için 605 lira kira yardımı yapılacak. Ayrıca yeni yapılan konut ve işyerleri vatandaşa dağıtılana kadar kira yardımına devam edilecek.

Son bir yılda bölge ekonomisinin zayıfladığını belirten Şırnak halkı, bu nedenle metrekare farkından doğan bedelin alınmamasını istiyor.

Metrekare farkını ödeyemeyeceğini söyleyen bir esnaf, “Yeni konut ve işyerlerini beğendik. Evim 75 metrekareydi. Yeni yapılan en küçük konut 90 metrekare. Almak istediğimde 15 metrekarenin farkını ödemek zorundayım. Ancak 1 yıldır iş yapamadığımız için farkı ödeyecek durumumuz yok. Bu farkın alınmamasını talep ediyoruz” dedi.

Yıkılan bina ve işyeri arsalarının vatandaşlarda kalacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise yeni konutların dağıtımında önceliğin evi yıkıldığı için kirada oturanlara verileceğini söyledi.

Şırnak Merkez, Cizre, Silopi ve İdil’de vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda yapılan sitelerde Kuran kursu, cami, okul, sağlık ocağı, taziye evi gibi sosyal tesisler de bulunacak.

Dicle kenarına yeni Cizre

Cizre’nin merkezindeki Cudi, Nur ve Sur mahallelerinde yıkılan binaların yerine Silopi yolu üzerindeki Konak Mahallesi ile Dicle Nehri kenarındaki Dirsekli mevkisine yeni konutlar inşa edildi.

Cizre’de binalar, 59 gün süren şiddetli çatışmalarda büyük hasar görmüştü. Genelkurmay Başkanlığı, ilçede 13 Şubat 2016’da durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Yapılacak bina sayısı

Şırnak Merkez: 7 bin 500

Cizre: 3 bin 550

İdil: 600

Silopi: 850

309 milyon lira yardım dağıtıldı

3 bin 660 hak sahibine 39 milyon lira kira yardımı yapıldı.

16 bin 402 hak sahibine 164 milyon lira zarar tespit bedeli dağıtıldı.

2 bin 605 hak sahibine 60 milyon lira eşya yardımı sağlandı.

İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi olarak 46 milyon lira yardım verildi.