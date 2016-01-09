Tokat'ta kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları için baraj suyu kesilecek

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 12 gün önce kaybolan komşu çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı’yı arama çalışmalarının Pazar gününden itibaren Kılıçkaya Barajı’nın suyunun kesilerek 20 kişilik AFAD ekibi tarafından Kelkit üzerindeki 30 km’lik hatta devam edileceği bildirildi.

Hürriyet’ten Mustafa Turapoğlu ve Fatih Yılmaz’ın haberine göre Reşadiye’nin Çermik Mahallesi’nde oturan Adile Erol ve Ömer Erol çiftçinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize Taşçı ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık günü saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için dışarı çıktı. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla günlerce arama çalışması yaptı. Ancak, çocuklar aradan geçen 12 güne rağmen bulunamadı.

Özel ekip geldi

Kayıp komşu çocuklarının günlerdir süren aramalara karşın bulanamaması üzerine kaçırılmış olabilecekleri ihtimali ağırlık kazandı. Bu kapsamda önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 4 kişilik özel ekip geldi.

Ekipler geniş çaplı bir çalışma başlatarak, ilçedeki ve Tokat merkezdeki tüm güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını, çocukların kaybolduğu günden itibaren incelemeye başladı. Ayrıca o dönem ilçede ve kentte otellerde kalan kişilerin de kayıtları da tek tek incelemeye alındı. Kente gelip giden yabancı plakalı araçlar da soruşturulurken, daha önce suça karışmış, çocuklara yönelik suçlarda sabıkası bulunan kişiler de araştırmaya tabi tutuldu.

Sabıka kaydı üzerinden soruşturma

Diğer yandan Türkiye genelinde de bu alanda sabıka kaydı bulunan kişilerin fotoğrafları üzerinden de Tokat’a gelip gelmedikleri yönünde araştırma yapan polis, her iki çocuğun yakınlarının da arasında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin ifadesine başvurdu.

Ankara’dan özel eğitimli iki köpek geldi

Bu arada Ankara’dan gelen özel eğitimli iki köpekle, çocukların en son görüldükleri Kelkit Çayı kenarında arama çalışması başlatıldı. Irmak kenarında çalışmalara katılan iki eğitimli köpek, burada çocukların izini sürüyor. Buradaki çalışmaları Bayram Erol’un babası Ömer Erol ile birlikte, Dursun Kağan Taşçı’nın dedesi Dursun Taşçı da üzgün bir şekilde takip etti. Dede Dursun Taşçı, çocukların kaybolmasından 12 gün geçtiğini söyleyerek, "Acımdan neler söyleyeceğimi bilmiyorum. Temennim ölüsü veya dirisinin ortaya çıkması. Çocuklar kaçırıldı mı yoksa Kelkit Çayı’na mı düştü bir şey diyemiyorum" dedi.

‘Deli Engin’ iddiaları gerçek dışı

Ayrıca bugün bir gazete çıkan çocukların ’Deli Engin’ lakaplı bir kişinin kaçırdığı yönündeki haberin ise gerçeği yansıtmadığı, böyle bir ihbarın yetkililere bildirilmediği öğrenildi.

Baraj suyu kesilecek

Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pazar gününden itibaren Kılıçkaya Barajı suyunun kesileceğini, 20 kişilik AFAD ekibiyle Kelkit Çayı üzerindeki 30 km'lik alanda hem kıyıdan yürüyerek hem de çay üzerinde botla tarama yapılacağını kaydetti.