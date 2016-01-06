Reşadiye'deki kayıp çocuklar kaçırıldı mı?

Tokat'ın Reşadiye İlçesi'nde geçen hafta salı günü kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı, tüm çalışmalara rağmen arandıkları Kelkit Çayı'nda da bulunamadı. Çocukların kaçırılma ihtimali ağırlık kazanırken Emniyet Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen özel ekip ilçeye geldi.

DHA'dan Mustafa Turaoğlu'nun haberine göre; Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen hafta salı günü saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için dışarı çıktı. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, aileleri mahallede arama çalışması yaptı. Ancak, çocuklar bulunamadı.



Bunun üzerine aileler saat 14.00'de durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ilçede arama çalışması yaparken, belediye hoparlöründen 2 çocuğun eşkali verilerek kayıp oldukları anons edildi. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri de destek verdi. Yüzlerce ilçe sakini de arama çalışmalarına katıldı. İlçedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

İlçede en son Çermik Mahallesi'nde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan iki çocuğun, evlerine 300 metre uzaklıkta bulunan Kelkit Çayı'na düşme ihtimali üzerine de o bölgede arama çalışması yapıldı. Ancak, çocuklara ulaşılamadı.



Kelkit Çayı'nda arama başlatılmıştı



Çocukların kaybolduğu günün ertesinde sonra ilçede kriz masası oluşturuldu. Kaymakam Faruk Erdem tarafından yöneltilen kriz masasında ekipler çocukların en son görüldükler Kelkit Çayı ve civarında çalışma başlattı. Ormanlık alanda asker, mahallede polis ve Kelkit çayında ise AFAD ve Ankara'dan gelen Jandarma arama Kurtarma (JAK) ekibi çocukların izini sürdü. Önce Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kapatılarak Kelkit Çayı'nın su seviyesi düşürüldü, ayrıca bazı noktaların su akışının yönü değiştirildi.

Özel bir firmaya ait hidroelektrik santralinin bulunduğu yaklaşık 25 kilometrelik alan ekipler tarafından didik didik arandı, ancak olumlu sonuç alınamadı. Ayrıca HES'in kapakları açılarak önünde oluşan gölet boşaltıldı, ancak yine sonuç alınamadı. İlçe halkının da destek verdiği çalışmalar dün 15'i dalgıç 17 kişilik uzman JAK ekibinin Kelkit Çayında yaptığı arama tarama çalışması ile sona erdi.

Sivas'ın Suşehri İlçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın kapakları yeniden açılarak Kelkit Çayı'na su verildi. Bu çalışma ile çocukların cesetlerinin herhangi bir yere takılıp, suyun akışı ile hareket etmesi hedeflendi. Ayrıca AFAD ekiplerinin cuma günü Kelkit Çayı kenarında yeniden arama yapacağı öğrenildi.





'Kaçırılma' iddiasına yoğunlaşıldı



Kayıp komşu çocuklarının 8 gün süren çalışma sonrası bulunamaması üzerine kaçırılmış olabilecekleri ihtimaline yoğunlaşıldı. Bu kapsamda önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden özel ekip geldi. Gelen ekipler titiz bir çalışma yürüterek, kayıp iki çocuğun en son kimle görüştüklerini ve güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Ayrıca bazı kişilerin de ifadesine başvuruldu.

İlçe Kaymakam Faruk Erdem sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Şunu bilin ki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen bir özel ekip çocukların bulunması ile ilgili titiz bir çalışma yürütüyor. Çocukların nehre düşme ya da arazide kaybolma haricindeki diğer ihtimalleri olayın başından beri her zaman gündemimizdeydi zaten. Bu anlamda hiçbir olasılığın gözardı edilmediğini bilmelisiniz. Ben ve benim gibi bir çok kişi de ya çocuk sahibi ya da yeğeni, komşusu vs. var ve bu konuda hassasız. Kısacası çocuklarımızın bulunması için çalışmalarımız devam ediyor."

