Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde salı gününden beri kayıp olan 8 yaşındaki Bayram Erol ile 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çocukların en son görüldükleri Kelkit Çayı kenarı ve içerisinde sürdürülürken, kayıp iki çocuğun gözü yaşlı anneleri çocuklarından güzel bir haber bekliyor.

Reşadiye’de Çermik Mahallesi’nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen salı günü saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için dışarı çıktı. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, aileleri mahallede arama çalışması yaptı. Ancak, çocuklar bulunamadı. Bunun üzerine aileler saat 14.00’de durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ilçede arama çalışması yaparken, belediye hoparlöründen 2 çocuğun eşkali verilerek kayıp oldukları anons edildi. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri ve AFADekipleri de destek verdi. Yüzlerce ilçe sakini de arama çalışmalarına katıldı. İlçedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. İlçede en son Çermik Mahallesi’nde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan iki çocuğun, evlerine 300 metre uzaklıkta bulunan Kelkit Çayı’na düşme ihtimali üzerine de o bölgede arama çalışması yapıldı, ancak çocuklara ulaşılamadı.

Dalgıçlar HES göletinde arama yaptı

Kaybolan çocukları arama çalışmalar 5’inci günün sabahında yeniden başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında önünde bir araya gelen ekipler, oluşturulan kriz masası çerçevesinde belirlenen noktalara gönderildi. AFAD ekipleri çocukların güvenlik kamerasına en son yansıdıkları görüntüler eşiğinde Kelkit Çayı’nda aramalarına yeniden başladı. Su düzelirir azalttığı Kelkit Çayı’nda kayıp çocukları botla arayan ekipler, hidroelektrik santralinin bulunduğu yaklaşık 25 kilometrelik alanı aradı ancak sonuç alamadı. Asker ve polis ile diğer ekipler ise Çermik Mahallesinde yeniden çalışma başlattı. Bu arada çalışmalara Ankara’dan gelerek katılan Jandarma Özel Arama dalgıç personeli de özel bir şirkete ait olan hidro elektrik santralinin bulunduğu alanda oluşan gölette çalışma yaptı. Ayrıca HES’in regülatör kapakları da açılarak gölette oluşan su tahliye edildi, suya inen jandarma dalgıç personeli de çocukların izini sürdü, fakat bundan da sonuç alınamadı. Ekiplerin ilçede çalışmaları sürerken, iki çocuğun yakınları da ellerindeki sopalarla Kelkit çayı kenarında aramalara katıldı.

"Kaçırılmış olma ihtimalini düşünmekten başka birşey yapamıyorum"

Bayram Erol ve Dursun Kağan Taşçı’nın yakınları da evlere gelerek iyi bir haber bekliyor. Dursun Kağan Taşçı’nın annesi Nafize Taşçı, çocuklarının oyun oynamak için dışarıya çıktığını belirterek, şöyle dedi:



"Her zaman oynuyorlardı. Adile biraz endişelendi, daha sonra bakmaya gitti. Sonra arkasından ben gittim, bulamadık. Emniyete ilan verdik. Herkesten yardım bekliyoruz. Irmakta çıkmayınca kaçırılmış olma ihtimalini düşünmekten başka birşey yapamıyorum. Bugüne kadar balık tutmaya gitmemişlerdi. Bir an önce bulunmasını istiyorum."

"O ırmağın kıyısına bir şeyler yapılsın, çünkü defalarca yürekler yandı"





Bayram Erol’un annesi Adile Erol ise, şunları anlattı:



"Kaybolan diğer çocuk (Dursun Kağan) geldi. ’Anne montumu bana ver’ dedi. Ben de montunu giydirdim, ondan sonra aşağıdaki parkta sallanmışlar. Dört gündür yok. Benim halim kalmadı, bulunmasını istiyorum. Nereye gidebilir, bütün herkes yardım ediyor. Hep buralarda oynuyordu, buraları bilen çocuk. Çocuğum ırmağa da düşse bir iz, haber kaç gündür aranıyor. Niye bir sonuç alınamıyor bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu iki ananın da yüreği yandı, kimsenin yanmasın. Bir de o ırmağın kıyısına bir şeyler yapılsın, çünkü defalarca yürekler yandı. Ben 5 gündür yavrumun ne olduğunu bilmiyorum."

Çocukları arama çalışmalarına Ankara’dan gelen polis helikopteri de katıldı. Çocukların kaybolduğu en son noktada ki çalışmalara katılan polis helikopteri, çocukların gidebileceği alan ve Çermik mahallesi üzerinde havadan inceleme yapıyor. Ayrıca Tokat merkezde bulunan komanda tabur birliğinde görevli askerlerde ormanlık alanda çocukları didik didik arıyor. İlçede çalışmalar yaklaşık 200 kişilik görevlinin katılımıyla devam ediyor.