Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki kayıp çocuklar için aramalar devam ediyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde dünden beri kayıp olan 8 yaşındaki Bayram Erol ile 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'yı bulmak için özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün öğle saatlerinden sonra kendilerinden haber alınamayan 8 yaşındaki Bayram Erol ile 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için ekipler seferber edildi. Ormanlık alanlarda yapılan çalışmaların ardından vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları Kelkit Çayı kenarında yoğunlaştırıldı. Çocukların en son görüldüğü bölgede Kelkit Çayı'na düşme ihtimaline karşı arama-tarama çalışması yapıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden 'Beya' ve Amasya İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen 'Beton' isimli özel eğitimli köpeklere çocukların kıyafetleri koklatıldı. Bölgede çok fazla ayak izi ve dolaşan insan olduğu için Beya'nın istenilen sonuca ulaşamadığı kaydedildi. Reşadiye Belediyesi’ne ait kepçe ile köpeklerin arama yaptığı hafriyat dökülen alanda çalışma yapıldı.

Bayram’ın dedesi Bayram Erol ise, kendi ismini taşıyan torununu arama çalışmalarına katıldı. Torunun sabah kahvaltı yaptıktan sonra evden çıktığını ifade eden Bayram Erol, “Çocukların ormanlık alan veya Kelkit Çayı kenarında oynamaya gitmiş olduğunu düşünüyoruz. Ormanlık alanda çok aradık, artık iş bu Kelkit Çayı kenarındaki buraya kaldı. Genelde bu alanda oynuyorlardı. Dağlık alanı aradık geldik umudumuzu kestik. Artık Allah’a kalmış” dedi.