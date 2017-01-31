TOBB darbeden 4 yıl sonra Mısır'da: İş adamlarımızın her anlaşması ibadet kadar kıymetlidir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), darbeden 4 yıl sonra ilk kez Mısır'a gitti. Mısır ve Türkiye ticaret odaları darbe sonrasında ilk kez bir araya geldi ve sorunları konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş dünyasının yaptığı her ortaklık, huzur için atılmış tohumdur. İşadamlarımızın yaptığı her anlaşma, ülkeye ve bölgeye hizmettir. İbadet kadar kıymetlidir" derken Mısır Ticaret Odaları Başkanı Ahmed Al Wakeel "Ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim" çağrısı yaptı.

Vahap Munyar'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (31 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan '4 yıl sonra yeniden Mısır' başlıklı yazısı şöyle:

Mısır ve Türkiye ticaret odaları darbe sonrasında ilk kez bir araya geldi ve sorunları konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasının yaptığı her ortaklık, huzur için atılmış tohumdur” derken, Mısır Ticaret Odaları Başkanı Ahmed Al Wakeel “Ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim” çağrısı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na son dönemlerde Mısır’da iş yapan Türk şirketlerinden yoğun şikayetler ulaştı:

- Mısır, “Üretici Kayıt Sistemi” uygulaması başlattı. Ülkemizden 4-5 firma dışında bu sisteme girebilen yok. İhracatımıza büyük darbe vuracak. Döviz limitleri, ödeme sorunları işleri zorlaştırıyor. Ayrıca gümrüklerde sıkıntı yaşıyoruz.

Hisarcıklıoğlu, bu şikayetler için sık sık Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed Al Wakeel’i aramaya başladı. Afrika Odalar Birliği Başkanılığı’nı da yürüten Al Wakeel, Sisi darbesi sonrası Mısır’ın yeni anayasasını hazırlayan 50 kişi arasında yer alan güçlü bir isimdi. Ayrıca Al Wakeel ile Hisarcıklıoğlu, İslam Odalar Birliği’nde Başkan Yardımcılığı, yeni kurulan Arap Odalar Birliği’nde de Eş Başkanlığı yürütüyorlardı.

Kısa süre önceki Hisarcıklıoğlu-Al Wakeel telefon görüşmesinde davet gündeme geldi:

- Gelin Kahire’de Türkiye-Mısır İş Forumu yapalım. Aramızdaki ekonomik ilişkiyi eski canlı günlerine yeniden döndürelim. Sorunlara çözümü birlikte bulalım.

Hisarcıklıoğlu, bu daveti Dışişleri Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlık, buluşmaya olumlu yaklaştı:

- Mısır’la siyasi ilişkiler “maslahatgüzar” seviyesine çekilmiş olsa da, iş dünyası çalışmalarını sürdürmeli. Kahire’deki Maslahatgüzarımız Ali Rıza Güney size yardımcı olacak.

Bu yanıt üzerine Hisarcıklıoğlu,TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu,Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Tabak, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Arkas Holding CEO’su Can Atalay, Polaris Park Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Özkan ve TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Başkan Yardımcısı Mustafa Bayburtlu’dan oluşan bir ekiple önceki akşam Kahire’nin yolunu tuttu.

Ahmed Al Wakeel, dün sabah Maslahatgüzarımız Ali Rıza Güney ve İskenderiye Başkonsolosumuz Serdar Belentepe’nin de katıldığı Mısır-Türkiye İş Forumu’nda şu mesajı verdi:

- Aramızdaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için 20 yıl çaba harcadık. Mısır’daki Türk yatırımları birkaç milyar doları buldu. Aramızdaki ekonomik ilişki, 2007’de kurulan Türk Endüstri Bölgesi ile taçlandı. Yeniden o günlere dönmenin zamanı geldi.

Mısır’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 12 milyar dolarlık stand-by anlaşması imzaladığını belirtti:

- Mısır, Türkiye için Afrika’ya, Türkiye de Mısır için Avrupa’ya açılan kapıdır. Yeni anayasamızı yaptık. Ekonomik yol haritamızı da oluşturduk. Büyük projeler hayata geçecek. Gelin, bekleyen dosyaları yeniden açalım, ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim.

Hisarcıklıoğlu da, Mısır ve Türkiye’nin tarih boyunca hep iç içe olduğunu anımsattı:

- Kuru kuruya kardeşlik olmaz. Kardeşliği ekonomik ilişkilerde de görmeliyiz. Aramızdaki ticaret hacminin 5 milyarı dolar gördüğü dönemler oldu. Türk şirketleri Mısır’a 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. 60 bin kişiye iş kapısı açtı. Mısır, Türk sanayicisi için üretim üssü haline geldi.

Son yıllarda ekonomik ilişkilerde gerileme olduğunu vurguladı:

- Mısır’la ticaret hacmimiz 4 milyar dolara indi. Bunun sebeplerinden biri korumacılıktır. Mısır bazı korumacı politikalar uygulamaya başladı. Korumacı politikalar ülkeleri zenginleştirmez, tam aksine fakirleştirir.

Noktayı şu mesajla koydu:

- İş dünyasının yaptığı her ortaklık, huzur için atılmış tohumdur.

Darbe sonrasının ilk iş forumu, Türkiye-Mısır siyasi ilişkileri için de “huzur tohumu” olur mu?

Yapılan her anlaşma ibadet kadar kıymetli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerde sorunlar yaşanabildiğini anımsatıp, ekledi:

- Ekonomik ilişkilerin bundan ayrılması gerekir. Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin durumu bulunduğumuz coğrafyayı da ilgilendiriyor. Coğrafyamızda çatışmalar var. iş dünyasına çok önemli görevler düşüyor.

Zenginliğin ve barışın temelinde ticaret olduğunu kaydetti:

- İşadamlarımızın yaptığı her anlaşma, ülkeye ve bölgeye hizmettir. İbadet kadar kıymetlidir.

TOBB heyeti iki bakan ile görüştü

Kahire’deki Mısır-Türkiye İş Forumu’nda Mısır Odalar Birliği Genel Sekreteri Alaa Ezz’in ülkede iş yapmanın yeni koşullarını anlattığı sunumu sonrasında ikili görüşmeler gerçekleşti. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyetini daha sonra Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tareq Qabi kabul etti. Mısır Planlama, İzleme ve İdari Reformlar Bakanı Aşraf Al Arabi de TOBB heyetini akşam yemeğinde ağırladı.