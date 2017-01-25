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Dünya

Mısır’ın yerli filmi Mevlânâ gişeleri zorluyor, ama din adamlarının tepkisi ile karşı karşıya

Filme gösterime girdiğinin ertesi günü IŞİD tarafından üstlenilen bir eylemle Kıptiler’in Kahire’deki merkez kilisesi bombalanmıştı

25 Ocak 2017 19:04

Dünya Oscar vesilesiyle aday filmler üzerinde dikkatini yoğunlaştırmışken, Mısır’da 'Mevlânâ' adındaki yerli film gişeleri zorladığı kadar tartışma konusu da oldu.

Ocak Medya'da yer alan habere göre, İbrahim İsa’nın aynı adı taşıyan romanından beyaz perdeye aktaran, bir din adamının odağında bulunduğu siyasi entrikalar üzerine kurulu olan film El Ezher uleması tarafından tepkiyle karşılandı. Mısır medyasında da “Yasaklansın” kampanyası açanlar oldu.

Filmde, televizyon izleyicilerinin beğenip takdir ettiği bir din adamı kendi inançlarıyla politikacılar ve istihbarat birimlerinden gelen baskılar ve bir de kişisel sarsıntılar arasında bocalıyor. Filmin akışı, devlet, dini cemaat ve örgütlenmeler, medya ve aşırılık dörtgeninde işleniyor.

Filmin gösterime girdiğinin ertesi günü IŞİD tarafından üstlenilen bir eylemle Kıptiler’in Kahire’deki merkez kilisesi bombalanmıştı. Filmin sonunda da aynı merkez bonmbalanıyor.

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