TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: ATO’ya en kısa sürede kayyum atayacağız!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası’ndaki (ATO) istifalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayyumu en kısa sürede atayacağız ve kayyum odayı seçime götürecek" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş’ın Necip Fazıl Mahallesi’nde yaptırılan TOBB Fen Lisesi’nin açılışına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, ATO’ya en kısa sürede kayyum atayacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

"İstifalar insanların hür iradesidir. Bizim birada yapmamız gereken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Ankara Ticaret Odası’na en kısa sürede kayyum atamaktır. Kayyumu en kısa sürede atayacağız ve kayyum odayı seçime götürecek."

1923 yılında kurulan ATO, 125 bin üyesi ile Türkiye'nin en büyük ticaret odası konumunda...