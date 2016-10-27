Ankara Ticaret Odası Başkanı istifa etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi 11 kişiden 9 kişi istifa etti. ATO başkanı Salih Bezirci de öğleden sonra istifa ettiğini açıkladı .Bezci'nin istifası halinde başkanlık koltuğu için en güçlü adayın Osman Gökçek olduğu konuşuluyordu. Osman Gökçek de ''ATO Başkanlığı'na aday mısınız?'' sorusuna "Meclis toplantısından önce bir şey söylemem doğru olmaz. Toplantı çıkışında kamuoyuna bir açıklama yapacağım" yanıtını verdi.

Hürriyet'in haberine göre, ATO Başkanı Salih Bezci, istifalar üzerine "Bugün saat 14.00’te ATO Meclis toplantısı başlayacak. Bu toplantıda Meclis Üyelerine durumu aktaracağım. Ben de istifa edip etmeyeceğime ilişkin kararımı toplantıda açıklayacağım." ifadesini kullanmıştı.

Yönetim kurulunda 11 ismin olduğu ATO'da istifa eden isimler şunlar:

Koray Güngör, Şanal Erdoğan Yıldırım, Ferhat Ertürk, Galip Yeşilbaş, Hıfzı Kuruşa, İbrahim Uyanık, Murat Ali Akman ve Recai Kesimal, Salih Bezci



125 bin üyesi var

1923 yılında 800 üye ile faaliyete başlayan Ankara Ticaret Odası'nın hali hazırda 125 bin üyesi bulunuyor. ATO, söz konusu üye sayısı itibari ile, İstanbul Ticadet Odası'ndan sonra, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret odası konumunda.