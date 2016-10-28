ATO üyelerinin istifasından Osman Gökçek'in başkan adaylığına kadar neler yaşandı?

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) 8 yönetim kurulu ve 5 yedek yönetim kurulu üyesinin istifasının ardından dün yapılan ATO Meclis toplantısında da Başkan Salih Bezci de istifa etti. Türkiye'nin en büyük ve en güçlü odalarından olan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da üyesi olduğu Ankara Ticaret Odası'nda istifa depreminin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyordu. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek resmen adaylığını açıkladı.

Hürriyet'ten Aysel Alp, Oğuz Demir ve Sedat Cenikli'nin haberi şöyle:

İstifalardan Gökçek'in başkanlık adaylığına kadar neler yaşandı?

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) önceki gece 8 yönetim kurulu ve 5 yedek üyenin istifasının ardından dün de Başkan Salih Bezci ATO Meclis toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Saat 14.00'de başlayan Meclis toplantısı, TOBB'un hazırlattığı 15 Temmuz darbe girişimi videosuyla başladı. Ardından Bezci istifa ettiğini duyurdu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun İstanbul'da Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte olması nedeniyle katılmadığı meclis toplantısına Sinan Aygün'ün gittiği öğrenildi.

Bezci, istifa etmeseydi başkanlık koltuğunda görev süresini tamamlayıncaya kadar oturabilecekti. Böylece Osman Gökçek'in ATO Başkanlığı da 'resmen' mümkün olmayacaktı. İstifanın ardından Gökçek'in önü açılmış oldu.

Bezci, şu sözlerle istifasını açıkladı: "12 sene başkan yardımcısı, 5 sene başkanlık yaptım. Çok iyi şeyler yapmayla çalıştık. Yönetim kurulu başkanlığından bugün istifa ediyorum. Bundan sonra benim ağzımdan ATO aleyhine hiçbir söz çıkmayacak. Bu kurum aleyhinde de kimse konuşmasın. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Yönetim kuruluna kim gelirse ben buna başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun. Hata ettiysek özür diliyorum hakkınızı helal edin."

Osman Gökçek adaylığını açıkladı

Osman Gökçek ise Ankara Ticaret Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Adaylığını açıklayan Osman Gökçek, gazetecilerin istifa eden meclis üyeleri ile ilgili sorusuna, “Bunu istifa edenlere sormak lazım.Zannediyorum kendi aralarında aldıkları bir karar. Buna da saygı duymak lazım” dedi.

ATO Başkan vekilliği görevini 12 yıl sürdüren Bezci, 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası’nın 18. başkanı olarak seçildi.

Ankara Ticaret Odası'nda neler yaşandı?

Bezci'den boşalan başkanlık koltuğu için en güçlü aday Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, Beyaz TV Genel Müdürü Osman Gökçek. Gökçek'in başkanlığa giden yolu, Ekim ayının başında ATO Medya Meslek Komitesi'nden 4 asil 5 yedek üyenin istifa etmesiyle başladı. Sözkonusu istifaların ardından 19 Ekim'de boşalan komite üyelik seçimlerinde Osman Gökçek aday olarak Meslek Komitesine, buradan da ATO Meclis üyeliğine girmiş oldu. Osman Gökçek'in ATO Başkanlığına aday olabilmesi için ATO Meclis Üyesi olma şartı bulunuyordu ki bu hamleyle gerekli şart yerine getirilmiş oldu.

Yedekler niye istifa etti?

Organ seçimleri yönetmeliğine göre ATO'da yönetimin istifa etmesi ya da başka nedenle ayrılması durumunda 10 yedek yönetim kurulu üyesi, kalan süreyi tamamlamak üzere otomatik olarak yönetimi devralıyor. Ancak ATO'nun yönetim kurulu üyesi Ayhan Atalay'ın yurtdışına kaçması sonrasında, yedek üyelerden biri asil üye olmuştu. 1 yedek üye istifa etmiş, bir diğerinin ise üyeliği düşmüştü. Dolayısıyla yönetim kurulu yedek üye sayısı 7'ye inmişti ki; dün bunlardan 5 tanesi asil üyelerle birlikte istifasını verdi.

Yönetmeliğe göre yönetim kurulunda karar yeter sayısının yani başkanla birlikte 11 üyeden 6'sının bulunması yeterli oluyor ve yedek üyeler bunu sağladığı takdirde olağanüstü seçim yapılması gerekmiyor. Ancak yedek üyelerin de istifa etmesi nedeniyle ATO Meclisi'nin hem yönetim kurulu asil hem de yedek üyeleri seçmesi gerekecek.

1 ay sonra başkan mı?

Bezci'nin de istifa etmesi sonrasında yönetmelik gereği ATO Meclisi'nin 1 ay içinde yeni başkan ve yönetim kurulunu seçmesi gerekecek. Bu süreçte en güçlü adayın Osman Gökçek olduğu konuşulurken, "Bugünkü Meclis toplantısı Osman Gökçek'in katılacağı ilk toplantıydı. Bu toplantıya 8 asil ve 5 yedek üyenin istifasıyla Gökçek, büyük bir güç gösterisi yapmış oldu" yorumu yapılıyor.

Sinan Aygün destekliyor mu?

Kulislerde, Osman Gökçek'i destekleyen isimlerden birinin de eski ATO Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün olduğu ifade ediliyor. Aygün, Salih Bezci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ankara'nın en ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan Panora AVM'nin ortakları arasında yer alıyor.