Osman Gökçek, Ankara Ticaret Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, Beyaz TV Genel Müdürü Osman Gökçek, Ankara Ticaret Odası (ATO) başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) dün gece 8 yönetim kurulu ve 5 yedek üyenin istifasının ardından bugün de Başkan Salih Bezci ATO Meclis toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı.

Bezci, istifasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"12 sene başkan yardımcısı, 5 sene başkanlık yaptım. Çok iyi şeyler yapmayla çalıştık. Yönetim kurulu başkanlığından bugün istifa ediyorum. Bundan sonra benim ağzımdan ATO aleyhine hiçbir söz çıkmayacak. Bu kurum aleyhinde de kimse konuşmasın. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Yönetim kuruluna kim gelirse ben buna başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun. Hata ettiysek özür diliyorum hakkınızı helal edin"

Osman Gökçek adaylığını açıkladı

Osman Gökçek ise Ankara Ticaret Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

125 bin üyesi var

1923 yılında 800 üye ile faaliyete başlayan Ankara Ticaret Odası'nın hali hazırda 125 bin üyesi bulunuyor. ATO, söz konusu üye sayısı itibari ile, İstanbul Ticadet Odası'ndan sonra, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret odası konumunda.

Ne olmuştu?

Bezci'den boşalan başkanlık koltuğu için en güçlü aday ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, Beyaz TV Genel Müdürü Osman Gökçek'ti. Gökçek'in başkanlığa giden yolu, Ekim ayının başında ATO Medya Meslek Komitesi'nden 4 asil 5 yedek üyenin istifa etmesiyle başladı. Sözkonusu istifaların ardından 19 Ekim'de boşalan komite üyelik seçimlerinde Osman Gökçek aday olarak Meslek Komitesine, buradan da ATO Meclis üyeliğine girmiş oldu.

Osman Gökçek'in ATO Başkanlığına aday olabilmesi için ATO Meclis Üyesi olma şartı bulunuyordu ki bu hamleyle gerekli şart yerine getirilmiş oldu.

Yedekler niye istifa etti?

Organ seçimleri yönetmeliğine göre ATO'da yönetimin istifa etmesi ya da başka nedenle ayrılması durumunda 10 yedek yönetim kurulu üyesi, kalan süreyi tamamlamak üzere otomatik olarak yönetimi devralıyor. Ancak ATO'nun yönetim kurulu üyesi Ayhan Atalay'ın yurtdışına kaçması sonrasında, yedek üyelerden biri asil üye olmuştu. 1 yedek üye istifa etmiş, bir diğerinin ise üyeliği düşmüştü. Dolayısıyla yönetim kurulu yedek üye sayısı 7'ye inmişti ki; dün bunlardan 5 tanesi asil üyelerle birlikte istifasını verdi.

Yönetmeliğe göre yönetim kurulunda karar yeter sayısının yani başkanla birlikte 11 üyeden 6'sının bulunması yeterli oluyor ve yedek üyeler bunu sağladığı takdirde olağanüstü seçim yapılması gerekmiyor. Ancak yedek üyelerin de istifa etmesi nedeniyle ATO Meclis'inin hem yönetim kurulu asil hem de yedek üyeleri seçmesi gerekecek.

Osman Gökçek'in ilk toplantısı

Bezci'nin de istifa etmesi sonrasında yönetmelik gereği ATO Meclisi'nin 1 ay içinde yeni başkan ve yönetim kurulunu seçmesi gerekecek. Bu süreçte en güçlü adayın Osman Gökçek olduğu konuşulurken, "Bugünkü Meclis toplantısı Osman Gökçek'in katılacağı ilk toplantıydı. Bu toplantıya 8 asil ve 5 yedek üyenin istifasıyla Gökçek, büyük bir güç gösterisi yapmış oldu" yorumu yapılıyor.

Sinan Aygün destekliyor mu?

Kulislerde, Osman Gökçek'i destekleyen isimlerden birinin de ATO eski Başkanı ve CHPeski Milletvekili Sinan Aygün olduğu ifade ediliyor. Aygün, Salih Bezci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ankara'nın en ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan Panora AVM'nin ortakları arasında yer alıyor.