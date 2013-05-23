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TMSF'nin ilk kurbanı: Benzemez Kimse Sana

TMSF, el koyduğu Show TV'de ilk olarak Benzemez Kimse Sana programını yayından kaldırdı

23 Mayıs 2013 17:15

Geçtiğimiz hafta Show Tv yönetimine el koyan TMSF, kanalda program değişikliğine gitti. Jüri koltuğunda Demet Akbağ, Erol Evgin ve Seyfi Dursunoğlu'nun oturduğu 'Benzemez Kimse Sana' yayından kaldırıldı.   

Haberi yapımcı Armağan Çağlayan Twitter sayfasına yazdığı "Her yerde Show TV satılacak haberi  var. TMSF elbet satacak Show Tv'yi. Ama neresinden baksanız 1 yılı bulur bu işlem... Bu arada yeni yönetimin ilk kararı Benzemez Kimse Sana'yı yayından kaldırmak oldu!" notuyla duyurdu.

                                  
Ünlü isimler yarışıyordu

 

İlk sezonu Star Tv'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana ikinci sezonda Show Tv'ye transfer olmuştu.  

Ünlü yarışmacıların kendileri gibi ünlü isimleri taklit ettiği programda haftanın birincisine verilen para ödülü, çeşitli vakıflara bağışlanıyordu.

Benzemez Kimse Sana'nın yarışmacıları Gamze Topuz, Ayşin Zeren, Nuri Alço, Erkan Köse, Ayşe Nur Yazıcı, Başak Akbay, Doğuş, İrfan Kangı ve Bahadır Efe'ydi.

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