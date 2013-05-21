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Show TV'nin başına İlahiyat mezunu Mehmet Ali Gökçe geçti

TMSF'nin el koyduğu Show TV'nin başına, VGT Genel Müdürü Mehmet Ali Gökçe geçti

21 Mayıs 2013 14:38

Show TV’nin sahibi Mehmet Emin Karamehmet, 1999 yılında Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu İnterbank’tan kaynaklanan 456 milyon dolarlık borcunu zamanında ödememişti. Bunun üzerine TMSF önceki gün Show TV’ye el koymuştu.

TMSF, Show’un yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Ali Gökçe’yi getirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Ali Gökçe (56) son olarak TMSF yönetiminde olan ve telekomünikasyon cihazları üreten VGT’nin genel müdürüydü.

TMSF'nin el koymasından sonra kanaldaki hangi programların devam edip etmeyeceği de merak konusu.

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