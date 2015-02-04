TMSF'nin Bank Asya operasyonu doları nasıl etkilendi?

TMSF'nin Bank Asya yönetimine el koyması sonrası bankalar arası piyasalarda işlem gören dolar, banka yönetiminin el değişmesinden etkilenmedi. Dün Merkez Bankası’nın olağanüstü toplantı yapmayacağını öngörmesiyle 2.40’ın da altına inen dolar sabah saatlerinde 2.40 dolaylarında seyrediyor. Serbest piyasada ise dolar 2,3960 liradan, euro 2,7480 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 2,4100 lira, euronun satış fiyatı ise 2,7530 lira olmuştu.

Öte yandan Bank Asya hisseleri dün yüzde 1.61 düşerek 0,61 TL’ye kadar indi. Hisseler geçen bir yılda en düşük 0.54 TL seviyesini görmüştü. Borsa İstanbul’daki seans başlangıcıyla birlikte bankanın hisselerinde nasıl bir seyir olacağı merak ediliyor.

2014 zarar yılı oldu

Banka Asya 2013 yılı üçüncü çeyrekte 60.6 milyon net kâr elde ederken, geçen yıl üçüncü çeyrekte, krediler ve mevduattaki düşüş ile gelirlerdeki azalmanın etkisiyle 301 milyon lira zarar açıklamıştı. Banka geçen yıl ilk dokuz ayda da 249.6 milyon lira zarar etti. Bankanın 2013 yılındaki dokuz aylık net kârı 160.9 milyon lira olmuştu.