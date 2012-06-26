TMSF ve Halis Toprak anlaştı, şirketler geri mi verilecek?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile şimdiye kadar iki protokol yapan ve davalık olan Halis Toprak, sonunda TMSF ile el sıkıştı. hurriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre TMSF, Toprak Grubu'nun Fon'a olan borçlarına karşı bazı gayrimenkullerini alacak, el koyduğu şirketleri ise geri verecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF ile 30 Kasım 2001 tarihinde Fona devredilen Toprakbank'ın hakim ortağı Toprak Grubu şirketleri ile Halis Toprak, Ahmet Toprak ve Mehmet Toprak arasında, Grubun Fon'a olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak protokol imzalandı.

Toprak Grubu'nun, Fon'a olan borçları bir kısım taşınmazların ayni tahsilat yoluyla Fon tarafından devralınması suretiyle tasfiye edildi.

Şirketler geri verilecek

hurriyet.com.tr'nin Toprak Grubu kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, TMSF ile Toprak Grubu karşılıklı davalardan vazgeçerek el sıkıştı.

Bilgi veren kaynaklar, "Gayrimenkuller karşılığı borçlarımızı ödemiş olduk ve TMSF ile helalleştik. El konulan şirketleri de TMSF'den geri alacağız" dediler.

Buna göre Toprak Grubu'nun 21 sanayi tesisinin yönetimi 29 Haziran 2012 tarihinde, 1056 gün sonra tekrar Halis Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda Toprak Ailesi'ne geçecek.

TMSF ile Toprak Grubu arasında 10 yılı aşan sorunda ilk protokol 18 Aralık 2004’te, ikincisi 6 Şubat 2008’de imzalanmıştı. TMSF 2009 Ağustos'ta ise Toprak Grubu'nun şirketlerine el koymuş ve Toprak Grubu buna karşılık yüzlerce dava açmıştı.

Gelinen noktada davalar sürmesine karşın iki taraf da bunlardan feragat ederek anlaşma yolunu seçti.

Tesisler tekrar faaliyete geçecek

Öte yandan Toprak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, TMSF yönetimi altında Toprak Grubu'na ait 22 sanayi tesisinden sadece bir tanesi olan Toprak İzolasyon Fabrikası bir Alman firmasına satıldı. Geriye kalan 21 sanayi tesisi ise halen Toprak Grubu'na ait ve bu sanayi tesislerinin büyük bir kısmında üretim faaliyet yapılamıyor.

Açıklamada, "Toprak Grubu'nun hedefi ülkemizin milli serveti olan bu tesisleri en kısa süre içinde tekrar faaliyete geçirip, ilaveten 7,500 kişiye yeniden iş imkanı sağlamaktır. Böylece 1977 yılından beri 35 senedir milyarlarca dolar katma değer yaratarak hizmet ettiğimiz Türk ekonomisine, yeniden üretim ve istihdam yaratarak; ihracat yaparak ve vergi vererek katkı sağlamaya devam etmek hedefini taşımaktayız" denildi.

TMSF’nin yönetim ve denetimine geçen firmalar şunlardı:

* Toprak Oto Yedekleri Tic. A.Ş,

* Toprak Demirdöküm San. Tic. A.Ş,

* Toprak Dış Tic. A.Ş,

* Toprak Hava Taşımacılığı Tic. A.Ş,

* Toprak Kağıt Pazarlama ve Tic. A.Ş,

* Toprak Kağıt San. A.Ş,

* Toprak Seramik ve Gıda San. Tic. A.Ş,

* Toprak Seramik ve İnş. Malz. Paz. ve Tic. A.Ş,

* Toprak Sigorta Aracılık Hizm A.Ş,

* Toprak Temizlik Kağıdı San. Tic. A.Ş,

* Toprak Tüketim Malları Paz. ve San. A.Ş,

* Toprak Elektrik Üretimi Otoprodüktör A.Ş,

* Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. Tic. A.Ş,

* Toprak İlaç Pazarlama San. Tic. A.Ş,

* Toprak Kağıt Ürünleri Pazarlama ve İhracat A.Ş,

* Toprak Enerji San. Tic. A.Ş,

* Toprak Holding A.Ş,

* Toprak Otomotiv San. Tic. A.Ş,

* Toprak Madencilik Tic. ve San. A.Ş,

* Ayfer İnş. Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.