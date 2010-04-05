Halis Toprak'ın eşi intihar etmek istedi

T24 - Toprak Holding’in patronu, ikisi erkek 10 çocuk babası, 71 yaşındaki Halis Toprak ile geçen yıl 17 yaşındayken evlenen Nazlıcan Tağızade, Cumartesi gecesini İstinye Devlet Hastanesi’nde geçirdi.



Nazlıcan Tağızade, iki kutu tansiyon ilacı içerek intihar etmek istedi. İntihar girişimi Halis Toprak’a ait İstinye’deki Aslanlı Köşk’te önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kızının fenalaşarak ağzından köpükler gelmesi üzerine anne Şehirnaz Tağızade, hemen 112 Acil Servis ambulansını aradı. İstinye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nazlıcan Tağızade’nin midesi yıkandı ve serum bağlandı. Halis Toprak tedavi boyunca hastanede eşini yalnız bırakmadı.



Yoğun bakımda tutulan Nazlıcan Tağızade, burada yaklaşık 4 saat geçirdikten sonra geç saatlerde taburcu edildi. Nazlıcan Tağızade, ifadesini alan polislere, “Hapları aile içi sorunlar yüzünden içtim. Eşimi çok seviyorum. Ancak baskı altında olduğum için bunu yaptım” dedi. Nazlıcan Tağızade daha sonra evine gönderildi.



Çift geçen yıl 19 Temmuz’da evlenmiş, Toprak’ın kızları Sarıyer Aile Mahkemesi’ne başvurarak Nazlıcan’ın koruma altına alınmasını ve evliliğin iptalini istemişlerdi. Ancak dava takipsizlikle sonuçlandı. Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi ise, Halis Toprak’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilip, vesayeti gerektirir bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığı konusunda rapor aldırılmasını kararlaştırmıştı.





