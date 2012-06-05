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Halis Toprak'la Nazlıcan Tagızade boşandı

İşadamı Halis Toprak ile kendisinden 54 yaş küçük olan eşi Nazlıcan Tagızade Toprak gelmezken, tarafların avukatları katıldı

05 Haziran 2012 19:27

İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, işadamı Halis Toprak ile eşi Nazlıcan Tagızade Toprak çifti boşandı.
 
İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, işadamı Halis Toprak ile kendisinden 54 yaş küçük olan eşi Nazlıcan Tagızade Toprak gelmezken, tarafların avukatları katıldı.

Gizlilik kararı bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle basın mensuplarının izleyemediği duruşmada, çiftin boşandığı ve karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat taleplerinin ise her iki tarafın da eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle reddedildiği öğrenildi.

Mahkemenin, Halis Toprak'ın 6 bin lira nafaka ödemesinin devamına karar verdiği belirtilirken, bu kararın Yargıtay tarafından onanması durumunda, Halis Toprak tarafından ödenecek toplam 200 bin lira karşılığında bu 6 bin liralık nafakanın ortadan kaldıracağını da hükme bağladığı öğrenildi.

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