Halis Toprak'tan 10 milyon lira istiyor

T24 - Nazlıcan Tağızade, kendisini evden kovmak ve aldatmakla suçladığı eşi Halis Toprak’tan 5 milyon maddi, 5 milyon da manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat istedi. Nazlıcan ayrıca ‘acele’ olmak kaydıyla, aylık 10 bin lira ‘tedbir’ nafakası talebinde bulundu.



72 yaşındaki işadamı Halis Toprak ile geçtiğimiz yıl henüz 17 yaşındayken nikâh masasına oturan Nazlıcan Tağızade, 8 ay süren birlikteliğinin her günü için 41 bin 152 lira tazminat istiyor.

Nazlıcan Tağızade eşi Halis Toprak’ın açtığı boşanma davasına gönderdiği dilekçesinde, 5 milyon lirası maddi, 5 milyon lirası manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat istedi. Ayrıca, zaruri gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda olduğu iddiası ve “acele” olmak kaydıyla aylık 10 bin lira tedbir nafakası bağlanması, boşanmanın ardından da bunun yoksulluk nafakasına çevrilmesi talebinde bulundu.



Nazlıcan’ın “Benden uygunsuz ilişki istedi. Kabul etmediğim için de evden kovdu” iddialarıyla savcılığa şikâyette bulunması üzerine Fransa’nın Cannes Kenti’nde bulunan Halis Toprak da geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla boşanma davası açmıştı.





Para için evlenmedi



Nazlıcan dün avukatları aracılığıyla davanın açıldığı Sarıyer Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe göndererek 5 milyon lirası maddi, 5 milyon lirası da manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat istedi. Dilekçede “17 yaşındaki Nazlıcan dedesi yaşındaki Halis Toprak ile evliliğini devamlı savunmuş, para için evlenmediğini ve kendisini sevdiğini her zaman dile getirmiştir. Ancak eşinin uygunsuz ilişki tekliflerini reddettiği için kötü muameleye maruz kalan Nazlıcan köşkten kovulmuş, ailesiyle birlikte açlığa mahkûm edilmiştir. Halis Toprak’ın tehdit edildiği iddiaları, köşkteki koruma ordusuna bakıldığında gerçek dışıdır” denildi. Nazlıcan duruşmaların gizli görüşülmesini de istedi.





İlk eşi de 5 milyon TL istemişti



Halis Toprak 33 yıllık ilk eşi Ayşe Gökdemir’den 1995’te boşanmak istediğinde, eşi de 5 milyon TL’lik maddi, 100 bin TL’lik de manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme bu tazminata hükmetse de Yargıtay tazminatı yüksek bularak kararı bozmuştu. Tam 5 yıl süren ve 2 kez Yargıtay’dan dönen dava sonucunda Halis Toprak boşandığı eşi Ayşe Gökdemir’e 540 bin TL tazminat ödemeye mahkûm olmuştu. Halis Toprak ikinci evliliğini 1999’da kendisinden 39 yaş küçük Özlem Toprak ile gerçekleştirmiş, ama önce boşanma halinde mal istemeyeceğine dair evlilik protokolü imzalatmıştı.





