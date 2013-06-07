TMSF, SkyTürk'te Doğan Akın ve Murat Sabuncu'nun programını yayından kaldırdı

Çukurova Grubu'nun kamuya olan borçları gerekçe gösterilerek Tasarruf Mevdutı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Show TV, Dijitürk, Lig TV ve Akşam gazetesi ile birlikte el konulan SkyTürk360 kanalında operasyon başladı. TMSF tarafından SkyTürk360'ın başına Cengiz Özdemir'in atanmasından sonra T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ile Murat Sabuncu'nun hafta içinde her akşam 19:00'da yayına giren "Gündem ve Ekonomi" programı yayından kaldırıldı.

Akın ve Sabuncu'nun Ekim 2012'den beri yaklaşık 8,5 aydır sürdürdükleri Gündem ve Ekonomi'de her akşam günün önemli siyasi ve ekonomik gelişmeleri, zaman zaman konuklar eşliğinde ele alıyor, olaylar özetlenip yorumları yapılıyordu. Hiçbir siyasi görüşün haberciliğin önüne konulmadığı Gündem ve Ekonomi, Skyturk360'ın en yüksek reyting toplayan birkaç programından biriydi.

TMSF yönetimi ve kanala atadığı isimler, programın neden bitirildiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar, bugün (7 Haziran 2013) itibarıyla yayından kaldırıldığını tebliğ etmekle yetindiler.

TMSF'nin yayın kuruluşları dışında Çukurova'ya ait BMC'ye de el koymasının ardından geçen cuma günü Show TV 402 milyon dolara Habertürk grubunun da sahibi olan Ciner Holding'e satılmıştı. Çukurova Grubu'ndaki TMSF operasyonu 452 milyon dolarlık kamu borcu gerekçesiyle başlamıştı.

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, önceki gün SkyTurk360'taki yayın sırasında çalışanların ve programcıların yaklaşık beş aydır ödenmeyen alacaklarının ne zaman ödeneceğinin belli olmadığını söylemesi üzerine çalışanlar eylem yapmıştı.