TMSF, SHOW TV ve BMC'ye el koydu!

TMSF, Mehmet Emin Karamehmet'in sahibi olduğu Çukurova Grubu'ndan olan alacaklarının tahsili nedeniyle Çukurova Grubu'na ait Show TV ve BMC’nin (British Motor Corporation) yönetimini devraldı.

TMSF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. Tic. Aş ve BMC San. ve Tic. Aş’ nin yönetimini devralmıştır.

Daha önce de çeşitli zamanlarda yönetim ve denetimi TMSF’ye devrolunan şirketler, Çukurova Grubu ile yapılan protokoller çerçevesinde Gruba iade edilmişti. Ancak gelinen aşamada, Çukurova Grubu, protokol kapsamında ödemekle yükümlü bulunduğu borcunu zamanında ödememiş ve Ekim 2012 tarihinden bugüne kadar Fon tarafından kendilerine verilen makul sürede de temerrüt halini ortadan kaldırıcı ödeme yapmamıştır.

Bu durumda, ileride telafisi mümkün olmayacak kamu zararına yol açılmaması için ilgili borçlu grup hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanmasına ve ilgili şirketlerin yönetim ve denetiminin Fon’a devri zorunluluğu doğmuştur.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kamu alacaklarını en kısa sürede ve en yüksek bedelle tahsil edebilmek amacıyla, hakim ortakların doğrudan veya dolaylı sahip oldukları varlıklarla ilgili inceleme ve araştırmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.

TMSF kendisine kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarını etkin ve kararlı bir şekilde sürdürecektir."

Çalışanların binadan çıkmasına izin verilmiyor mu?

Medyatava'da yer alan habere göre; araba servisleri tek tek aranarak binaya dönmeleri istendi. Bunun üzerine servisler yoldan dönerek çalışanları tekrar Ayazağa'daki Show TV binasına getirdi.

Şu saatlerde TMSF'nin kanal yönetimiyle toplantı yaptığı ve çalışanların ise binadan ayrılmalarına izin verilmediği iddia edildi.