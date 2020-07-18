TMSF, Samanyolu TV ve Taraf gazetesi de dahil 26 medya şirketini satışa çıkardı

TMSF tarafından yapılan duyuruda; aralarında Samanyolu TV, Yumurcak TV, Cihan Haber Ajansı, Taraf ve Burç FM’inde bulunduğu toplam 27 adet medya şirketinin makine, teçhizat, demirbaş, lisans ve araçlarının ihale yoluyla satışa çıkarılacağı duyuruldu.

27 medya şirketi için toplam 53 milyon 830 bin lira muhammen bedel öngörüldü. Samanyolu TV için ise 200 bin 900 liralık muhammen bedel biçildi. Listedeki varlıklar için 27 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar teklif verilebilecek. Teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı bildirilecek. Birden fazla teklif verilirse 28 Temmuz 2020 tarihinde 15.00’te TMSF’nin İstanbul adresinde istekliler arasında açık artırma yapılacak.

Söz konusu şirketler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilmişti.

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