Tele 1'e ekran karatma cezası ulaştı; itiraz reddedilirse kanal beş gün kapatılacak

T24 Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tele 1'e verilen ekran karartma cezası haftanın son günü tebliğ edildi. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurduklarını, itirazlarının kabul edilmemesi durumunda kanalın çarşamba gecesi kararacağını söyledi.

Haftanın son günü ulaşan tebligatnamede Tele 1'e verilen 5 günlük ekran karartma cezasının bu gece uygulanmayacağını belirten Merdan Yanardağ "RTÜK’ten arayıp 5 gün süremiz olduğunu bildirdiler. Karar, “geçici kapatma” niteliğinde ağır olduğu için ve Ulusal Elektronik Tebliğ Sistemi mevzuatı nedeniyle böyle bir süremiz varmış. Çarşamba gecesine kadar yayındayız. Ama biz davamızı açtık” dedi.

T24'e konuşan Merdan Yanardağ, mahkemeye başvurmak için sadece 5 saatlerinin olduğuna dikkati çekerek "Avukatlarımız Bölge İdare Mahkemesine durdurma için itiraz ederken, itirazlar kabul edilmezse çarşambayı perşembeye bağlayan gece ekranımız karartılacak.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in tarafsızlığını yitirdiğini ifade eden Merdan Yanardağ, Şahin hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Yanardağ " RTÜK Başkanı ideolojik bir husumet içinde. AKP Genel Başkanı da olan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını emir kabul edeceğini açıklayan bir isim. İstifa etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Darbe dönemlerinde televizyonların kapatıldığını belirten Merdan Yanardağ "RTÜK yetkisini aşıyor, kendisini mahkeme yerine koyuyor. Yaptırımı çok sert. RTÜK’ün kanalımıza verdiği bu ceza 25 yıldır hiçbir kanala verilmedi. Bu ceza bize Diyanet'in eleştirildiği yayınlarımız nedeniyle verildi. Yani RTÜK Diyanet'in eleştirilmesini yasaklamaya kalkıyor. Bir mezhebin dar bir yorumunun dayatılmasına yapılan eleştiriye verilen bir ceza. Topluma bir tür din dayatılıyor."

Tele 1'e verilen ceza gerekçelerinden biri de "Abdülhamit'e hakaret".

Merdan Yanardağ, "bu gerekçe ile Abdülhamit'in dokunulmaz ve eleştirilmez olduğu topluma söyleniyor" eleştirisinde bulundu.

Tele 1'in ekranlarının karartılması durumunda 5 günlük reklam gelirini kaybedecek. 5 gün boyunca internet üzerinden de yayın yapmalarının mümkün olmayacağını belirten Merdan Yanardağ " 5 gün boyuncu hiçbir gelirimiz olmayacak. Ama uydu kiraları ödemeye devam edeceğiz. Ajans aboneli ücretlerini ödemeye devam edeceğiz" sözleriyle kararın ekonomik olarak da cezalandırma anlamına geldiğini vurguladı.

Tele 1'in gün birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan bir kanal olduğunu aktaran Yanardağ, "Bizler etkisi büyük haber kanallarıyız. Susturulmaya çalışılmamızın nedeni bu" diye konuştu.

Eğer yayın durdurma kararı uygulanırsa Tele 1 ekranlarında 5 gün boyunca RTÜK'ün kararı duracak.

5 gün karartma cezasının verildiği Halk TV'ye ise kararın henüz tebliğ edilmediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV ve Tele 1'e temmuz ayı başında 5 gün ekran karartma cezası vermişti.

Halk TV'ye Medya Mahallesi programından, Tele 1'e ise ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın katıldığı programdaki Diyanet'e yönelik eleştirileri ve Merdan Yanardağ'ın Abdülhamit'e yönelik sözleri nedeniyle ceza verilmişti.