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TMSF 11 gazete ve TV'nin varlıklarını satışa çıkardı

Medya kuruluşlarının el konulan varlıkları, teklif alma yoluyla satılacak

27 Nisan 2018 17:28

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA), Jin Haber Ajansı (JINHA) Diyarbakır Bürosu, Azadiya Welat Gazetesi ile Azadî TV ve Bizim Kocaeli Gazetesi'nin de aralarında bulunduğu 11 medya kuruluşunun el konulan mal varlıklarını satışa çıkardı.  Kurumlara ait teçhizat ve demirbaşlar teklif alma yoluyla satılacak.

Gazetede Duvar'da yer alan haber göre., TMSF, 11 medya kuruluşunun varlıkları için 606 bin 395 TL muhammen bedel belirledi.

DİHA’nın Ankara Bürosu’ndaki varlıklara 905 TL, JINHA’nın Diyarbakır Bürosu’ndaki varlıklar 4 bin 536 TL, Azadi TV 245 bin TL, Bizim Kocaeli gazetesinin mallarına  ise 176 bin TL değer biçildi.

Söz konusu varlıklar, 30 Nisan mesai bitimine kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.

Birden fazla teklif verilen varlıklar için teklif sahipleri arasında 4 Mayıs’ta açık artırma yapılacak. 

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TMSFDİHAJİNHAAzadiya Welat GazetesiAzadi TVBizim Kocaeli Gazetesi

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