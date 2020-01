TMMOB'a bağlı 11 meslek odası, Çevre Bakanlığı'nın denetimine girdi

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 11 meslek odasının idari ve mali denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)’ne bağlı 11 odanın idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bianet haber portalının haberine göre, TMMOB'a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın idari ve mali denetimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuyla ilgili açıklamasında TMMOB ve bağlı odalarının yönetim kurulu kararları ve uygulamalarının, üyenin denetimine her zaman açık olduğunu belirtti. “TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır" diyen Soğancı, “AKP’nin, 12 Eylülcüler'in bile uygulamadığı kanun hükmündeki kararnameyi bugün gündeme getirmesinin nedeninin biz iyi biliyoruz: Bağlı odalarımızın bilimin yol göstericiliğinde yürüttükleri insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten yana çalışmalarını engellemenin ön hazırlığını tamamlamak” yorumunu yaptı.

'Sırada 12 oda daha var'

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar da "odaların idari ve mali işleyişinin şeffaf ve üyelerin denetimine tabi olduğunu" söyledi.

“İşleyişimiz, bütün şeffaflığıyla basılı çalışma raporlarımızda ve web sitelerimizde yer almaktadır" diyen Çakar, "İşleyişimiz, ülkemizin genel bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının mali harcamalarının Sayıştay denetiminden kaçırıldığı gibi kaçırılmamaktadır. Odamızın ve odalarımızın kararnamelerle değil öz üye gücü ile yönetilmeye devam edileceğini, bu vesileyle kamuoyuna açıklarız.” ifadesini kullandı. Çakar TMMOB’ye bağlı diğer on iki odanın idari ve mali denetiminin farklı bakanlıklara bağlanması üzerine çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Daha önce, 7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile de Orman Mühendisleri Odası'nın idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na verilmişti.