TMMOB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yürüdü

AKP'nin dün gece 'Torba Yasa Teklifi' görüşülürken Gezi olaylarını destekleyen ve 423 bin üyesi olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrini öngören son dakika önergesine mimar ve mühendisler büyük tepki göstermişti. Ankara Şubesi’nin çağrısı üzerine TMMOB üyeleri bu akşam protesto için Bakanlığa yürüdü.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in bildirdiği yürüyüşte yaşananlar:

Mimar ve mühendisler Saat 18:00'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yürümek için Kızılay'da Selanik Caddesi’ndeki Birlik Merkezi'nde önünde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ile İzzet Çetin TMMOB'a gelerek, yöneticilerle buluştu. Tekin 18:30'daki yürüyüşe de katılacaklarını söyledi. Saat 18:30'da Mimar ve mühendisler baretlerini giyerek Selanik Caddesi’nden sloganlar eşliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yürümeye başladılar. Yürüyüşe katılanlar "bu daha başlangıç mücadeleye devam" ve "diren Türkiye TMMOB seninle" sloganları eşliğinde yürüdü. Çevredeki vatandaşlar da yürüyenlere alıkşlarla destek verdi.

"Örgüt arama TMMOB burada" sloganını sık sık tekrarlayan mimar ve mühendisler, Saat 18:50'de metro alt geçidini kullanarak Atatürk Bulvarı'na çıktılar. Polisin sadece Başbakanlık girişi önünde önlem aldığı görüldü. Üyeler polisin önünden geçerken ‘katil polis hesap verecek’ ve ‘Ethem yoldaş ölümsüzdür’ sloganlarını attılar. Grup, bakanlığın önüne saat 19:00'da vardı. Polis TOMA ve çevik kuvvet ekipleriyle barikat kurduğu bakanlığın önüne geçişine izin vermedi. Polis amirlerinin görevli çevik kuvvet polislerine, "Kesinlikle biber gazı kullanılmayacak" dediği duyuldu.



TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı bakanlık önünde yaptığı basın açıklamasında TMMOB üyesi 8 arkadaşlarının gözaltına alındığını ancak hala savcılığa çıkarılmadığını, “daha savcılığa çıkarılmadılar. Örgüt çıkarmaya çalışıyorlar. Ya baksana örgüt burada” dedi. Soğancı’nın bu sözleri "örgüt arama TMMOB burada", "Bu daha başlangıç mücadeleye" devam sloganlarıyla kesildi. Mimar ve mühendislere kapısını kapattığı iddiasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı protesto eden grup, saat 19:20'de bakanlık kapısı önüne siyah çelenk bırakmak için polisle tartıştı. Polis, siyah çelengin bakanlık binası önüne bırakılmasına müsaade etmedi. Gruptan “Hükümet istifa sloganları” atıldığı sırada, CHP’li yöneticiler ve vekiller polisleri ikna etmeye çalıştı.

Polisi ikna çabaları sonuç vermeyince izin verilen TMMOB üyeleri, Bakanlık önüne girerek siyah çelengi kapıya bıraktı. Ancak çelenk görevliler tarafından hemen oradan kaldırıldı. Eylem çelenk bırakıldıktan sonra saat 19:30'da sona erdi. TMMOB üyeleri foruma katılmak için Güven park'a gitme kararı aldı.