TMMOB, Gül'den veto talep etti

TMMOB'a bağlı meslek odaları temsilcileri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşerek, odaların yetkilerini kaldıran torba yasanın veto edilmesini istediler. Abdullah Gül ile geçen Cuma günü yaptıkları görüşmenin ardından bugün Taxim Hill'de bir toplantı düzenlediler.

9 Temmuz'da kabul edilen yasa içindeki 3194 sayılı İmar Yasası'nın 8. maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bendleri ile TMMOB'nin elinde bulunan yetkiler alınmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmişti. Böylece TMMOB ve bağlı meslek odaları yetkisizleştirilmişti.

TMMOB temsilcileri geçen Cuma günü de konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bizzat görüşmüştü, Gül kendilerine konunun inceleneceğini belirtmişti.

Toplantının ardında basın açıklamasını Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar okudu.

Yasada neler değişecek?

Çakar, söz konusu maddedeki değişiklikleri şöyle açıkladı:

* (ı) bendi ise kamu adına üyelerinin ve kamunun yetki devri ile verdiği hizmetlerin mesleki denetimini yapan Odaların ve üst Birliğimiz TMMOB'nin Anayasal-yasal dayanaklarının hukuk dışı bir şekilde ihlali anlamına geliyor.

* (i) bendinde, ilim ve edebiyat eseri sayılan imar planlarının değiştirilmesinde plan müellifinin izninin alınmaması getiriliyor.

* (j) bendi ise Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nda bilim eseri olarak tanımlanan mimari projelerin eser olup olmadığını Bakanlık bünyesindeki bir Estetik Kurulu'nun keyfiyetine bırakılıyor.

* Söz konusu (i) ve (j) bendelerindeki düzenlemeler "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi'nin Kabulüne Dair Yasa" ile Anayasa'ya aykırı olarak; mimarların İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinden de kaynaklanan en doğal ve evrensel bir hak olan eser sahipliği hakkını ortadan kaldırıyor.

* (ı) bendi ise kamu adına üyelerinin ve kamunun yetki devri ile verdiği hizmetlerin mesleki denetimini yapan Odaların ve üst Birliğimiz TMMOB'nin Anayasal-yasal dayanaklarının hukuk dışı bir şekilde ihlali anlamına geliyor.

"Odalar işlevselsizleştirilecek"

Çakar, bu değişikliklerle, ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirmeyi, gelirlerine el koymayı, yeraltı-yerüstü kaynak ve varlıklarını piyasaya açmayı, kentsel dönüşüm programlarının önündeki mesleki denetimi kaldırmayı, mimari projelerini eser olmaktan çıkarmayı, telif haklarına el koymayı amaçladığını belirtti.

Ayrıca Çakar, mesleki denetim uygulamaları sonucunda, odaların sahte lisans diplomaları ve/veya sahte diploma denklik belgeleriyle kayıt olan, kayıt olmak üzere başvuran birçok sahte mimar-mühendis olduğunu tespit ettiğini ve 21'inin ceza almasını sağladığını hatırlattı.

Toplantı çıkışında polis bekledi

Basın toplantısının ardından Gezi Parkı'na gitmek isteyen oda başkanlarını otel kapısının önünde polis kordonu karşıladı. Yapılan kısa süreli görüşmenin ardından parka gidilmesine izin verildi. Oda başkanları ve toplantıya katılanlar sağlı sollu polislerin dizildiği bir koridordan geçerek parka gitmek zorunda kaldı.