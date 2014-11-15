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Tiyatroculardan 'AKM'ye para bulunamıyor' sözüne tepki: Büyük yalan

Ankara’da Akün ve Şinasi sahnelerinin satılmasına tepki gösteren tiyatrocular basın açıklaması düzenledi

15 Kasım 2014 19:55

Ankara'da her yıl 2 milyona yakın seyirciyi konuk eden Akün ve Şinasi sahnelerinin Ekim ayı sonunda gizli ihale yöntemi ile satılmasına karşı tiyatrocular Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

Tiyatrocular, Akün ve Şinasi sahnelerinin satılmasına, "Piyasaya inat, yaşasın sanat" diyerek tepki gösterdi. Tiyatrocu Orhan Aydın, "AKM'yi onarmak için para bulamadıklarını söylüyorlar. Bunun büyük bir yalan olduğunu ilan etmek istiyorum" dedi.

Ankara’da Akün ve Şinasi sahnelerinin satılmasına tepki gösteren tiyatrocular yaptıkları basın açıklamasında, “Kamuya mal olmuş, tiyatro salonları satıldı. Otel mi olacak, alışveriş merkezi mi, belli değil” dediler. Topluluk “Piyasaya inat, yaşasın sanat” diye slogan attı.

 

'Kamuya mal olmuş bu tiyatro salonları satıldı, otel mi olacak, alışveriş merkezi mi belli değil'

 

Doğan Haber Ajansı'ndan Özgür Eren'in haberine göre, Galatasaray Lisesi önünde saat 14.00’te açıklama yapan tiyatrocu Ender Yiğit, “Sanat, yok edilmek istenen parklara, ormanlara, kesilen ağaçlara karşı onların gerçek sahibi olan halkın yanındadır. Sanat, günübirlik çıkarların değil, aydınlık bir geleceğin inşa edilmesi için bir araçtır. Önce Taksim Sahnesi ve AKM kapatıldı. Sonra Emek Sineması yok edildi. Ankara’da İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne yapılan saldırıların ardından, sıra Akün ve Şinasi sahnelerine geldi. Kamuya mal olmuş bu tiyatro salonları satıldı. Otel mi olacak, alışveriş merkezi mi belli değil” dedi.

 

'AKM'ye para bulamadıklarını söylüyorlar büyük yalan'

 

CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, modacı Barbaros Şansal’ın da katıldığı basın açıklamasında söz alan tiyatrocu Orhan Aydın, “Atatürk Kültür Merkezi’nin koruma kurulu kararları doğrultusunda onarılıp hayata geçirilmesi için yürütmeyi durdurma kararı aldık. Üstünden tam 4 yıllık bir zaman dilimi geçti. Kendine bin odalı saraylar yapanlar, AKM’yi onarmak için para bulamadıklarını söylüyorlar. Bunun büyük bir sahtekarlık ve yalan olduğunu bir kez daha buradan ilan etmek istiyorum” dedi. 

Oyuncu Orhan Kurtuldu ise “Geçtiğimiz yıllarda sayın başbakan kamu düzeni diye bir şeyden bahsetti. Hatırlarsanız AKP iktidarının 6 buçuk yılında Türkiye AKM’ siz bırakılmıştır. Kamu düzenini bozan bu uygulama karşısında suç duyurusunda bulunuyoruz. İsteyerek kamu düzenini bozan bu uygulama karşısında suç duyurusunda bulunuyoruz" şeklinde konuştu. 

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