Tiyatrocular: Akademisyenlerin müzakere ve barış çağrısına sesimizi katıyoruz

“Bu suça ortak olmayacağız” diyerek, Güneydoğu illerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve hak ihlallerini eleştiren bir bildiri imzalayan "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi"ne yönelik tehdit, soruşturma ve gözaltılara karşı, akademisyenlere tiyatroculardan da destek geldi. Barış İçin Tiyatrocular, “Vicdanımız ve tüm kalbimizle akademisyenlerin müzakere ve barış çağrısına sesimizi katıyoruz” dedi.

Barış İçin Tiyatrocular, Türkiye devletine şiddete son verme ve müzakere koşullarını hazırlama çağrısı yapan metne imza atan akademisyenlerle dayanışma içinde olduğunu duyurdu. 291 imzayla yayınlanan metinde tiyatrocular, akademisyenlerin müzakere ve barış çağrısına katıldıklarını belirtti.

Tiyatrocuların bildirisinde şöyle dendi:

"Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi’nin hükümete yaptığı barış ve müzakere çağrısını, her gün canımızı yakan haberler aldığımız bu günlerde umudumuzu güçlendiren en anlamlı ve insani girişimlerden biri olarak görüyoruz. Bizler tiyatro ve sahne-gösteri sanatları alanında çalışan sanatçılar olarak barış için çağrıda bulunan akademisyenlerin bu onurlu buluşmasının yanında duruyor, ifade özgürlüğünün, eşitliğin, yaşam hakkının ve koşulsuz barışın yanında olduğumuzu beyan ediyoruz.

Vicdanımız ve tüm kalbimizle akademisyenlerin müzakere ve barış çağrısına sesimizi katıyoruz. Barış hemen şimdi!"

Bildiriye kimler imza attı?

Abdulselam Arslan, Adil Ömer Çetindağ, Adnan Devran, Ani Haddeler Pekman, Arif Akkaya, Aslı Menaz, Aslıhan Altunel, Atilla Yaprak, Ayça Güngör, Ayça Kılınçer, Ayhan Hülagü, Aykut Engin, Aylin Alıveren, Aylin Kösehan, Ayşe Bayramoğlu, Ayşe Lebriz Berkem, Azad Kara, Barış Atay, Barış Gönenen, Barış Yücedağ, Basil Abdunnur, Benan Tüfekçi, Bengi Günay, Berat Demir, Berfîn Zenderlioğlu, Berna Ataoğlu, Beste Tunçay, Beyhan Ekinci, Beyna Erer, Bilge Gültürk, Bilgecan Göker, Birsen Dürülü, Burak Özbaykuş, Burcu Halaçoğlu, Burcu Sövmen, Bülent Bektaş, Can Berk Kuzu, Can Yıldırım, Canan Atalay, Candaş Çetinkaya, Caner Erdem, Cem Baza, Cem Rohat Bozan, Cem Sürgit, Cemile Karadaş, Ceren Moray, Ceyhun Ceylan, Ceylan Dizdar, Cihan İlhanlı, Cihat Süvarioğlu, Cuma Boynukara, Cumhuriyet Kiper, Cüneyt Yalaz, Çağlar Deniz, Çetin Ok, Çiğdem Karaca, Defne Halman, Demet Ergün, Deniz Gürsucu, Deniz Madanoğlu, Deniz Sal, Deniz Tanfeneri, Deniz Türkali, Derya Barış, Derya Sağlam, Devrim Doğuş Akbaş, Didem Doğan, Didem Kaplan, Didem Kırış, Dilara Caner, Dilara Hatunoğlu, Dilara Yiğit, Dilek Yıldız, Dilek Tora, Dilek Türk Ayvaz, Diren Ekinci, Doğa Tutal, Doğu Akal, Doğu Can, Duygu Dalyanoğlu, Ebru Nihan Celkan, Ece Dizdar, Ece Nur Ateş, Ecem Çataloğlu, Eda Şahin, Edip Tepeli, Elif Özkan, Elif Şeker Saka, Elif Yalaz, Elvan Ezgi Keskin Can, Emin Taşdemir, Emin Şentürk Suljič, Emrah Hamşioğlu, Emrah Keskin, Emre Canpolat, Emre Kara, Engin Emre Değer, Engin Özyürek, Ercan Şekerci, Ercan Yenigül, Erdinç Tok, Eren Çiğdem, Ertürk Erkek, Esin Aslan, Esme Madra, Evren Duyal, Evren Gülseven, Evrim Doğan, Eylem Ateş, Eyüp Emre Uçaray, Ezgi Keskin, Fatma Onat, Fatih Dönmez, Fatih Filiz, Fatih Gençkal, Ferhat Aktaş, Fırat Sümeli, Fikri Buber, Firuze Engin, Fulya Peker, Gamze Bayraktaroğlu, Gizem Akman, Gizem Kebeli, Gizem Kurtsoy, Gizem Tataroğlu, Gizem Yerik, Gökçe Burcu Zümrüt, Gökçe Türkmen, Gökhan Bulut, Görkem Ölmez, Güler Aşık, Gülhan Kadim, Gülsüm Soydan, Gülşah Yavuz, Gülşen Yıldız Onart, Güneş Çağlar, Güney Zeki Göker, Güray Dinçol, Güven Burak Özden, Hasan Karakurt, Hasibe Eren, Hatice Çiftçi, Ibrahim Halil Aksoy, Ilgın Karasu, Iraz Yöntem, Irmak Doğa Çoğlu, Irmak Kuyucu, İbrahim Çiçek, İbrahim Halaçoğlu, İlke Melikoğlu, İlkyaz Duygu Gargi, İsmail Işılsoy, Jülide Güven, Jülide Kural, Kamer Yıldız Ok, Kayacan Çengel, Kayra Babalık, Kemal Aydoğan, Kemal Oruç, Kerem Dağlı, Koray Tarhan, Koray Yanaşık, Levent Soy, Leyla Aydın, Leyla Yazıcı, M.Gökhan Bulut, Macit Koper, Mahmut Fikirsindi, Mehmet Ali Zeren, Mehmet İzzi Aksoy, Mehmet Okuroğlu, Mehmet Selin Sağdıç, Mehmet Yalçın, Meltem Erkurtulgu, Meltem Koç, Mert Tardu, Mertcan Semerci, Merter Uner, Merve Engin, Merve Kayaalp, Meryem Özen, Mia Elif Öcal, Mîrza Metîn, Mjoranda Duygu Demir, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Mustafa Barış Koçkar, Mutlu Dereli, Mürsel Yaylalı, Nagihan Gürkan, Name Önal, Nebil Sayın, Neslihan Muğul, Nevzat Cengiz, Nihal Koldaş, Nihat Maça, Nilgün Kurt, Nisan Gül Göker, Nûr Katre, Nurhan Özenen, Okan Kuzer, Onur Ekren, Onur Şenol, Onur Tanyeri, Onur Uysal, Onurcan Çelebi, Orkun Kocabıyıkoğlu, Osman Toprak Bayraktutan, Ozan Erdönmez, Ömer İvedi, Oya Akın, Özden Özerdem, Özden Selim Karadana, Özenç Eren Yelçi, Özge Kebkebir, Özgecan Sarıoğlu, Özgür Avcu, Özgür Başkaya, Özgür Doğa Görürgöz, Özgür Eren, Özgür Ozan Yüksekdağ, Pınar Çağlar Gençtürk, Pınar Uyanık, Pınar Yıldırım, Rabia Özyıldırım, Ramazan Aksoy, Recep İçen, Recep Söğüt, Rezan Aksoy, Rıdvan Aybars Düzey, Rüştü Onur Atilla, S.Özlem Güner, S.Yiğit Yalkın, Sami Berat Marçalı, Seda Türkmen, Sedat Can Güvenç, Seher Özen, Selah Özakın, Selen Uçer, Sena Taşkapılıoğlu Kornhauser, Sercan Gidişoğlu, Serdar Biliş, Serhat Can, Serkan Deniz, Serkan Durak, Sevgi Turan, Sevinç Erbulak, Sevim Arat, Seza Hallaçoğlu, Sezgi Mengi, Sibel Ferlibel, Simay Karaali, Simge Atalay, Simge Günsan, Sinem Koyun Muştu, Sinem Özlek, Sinem Öztürk, Sinem Pektaş, Soner Sancaktepe, Suat Ünaldı, Süreyya Güzel, Şahin Adıgüzel, Şahin Devran, Şirin Öten, Şule Demirel, Tara Demircioğlu, Tilbe Saran, Tilbe Taşlı, Tolga Çıklaçiftçi, Tuba Keleş, Tufan Afşar, Tuncay Keleş, Tuncay Özel, Turgut Kızılkaya, Ufuk Tan Altunkaya, Uğur Uzunel, Ümit Çırak, Ünal Aryen Deniz, Volkan Aktan, Yağmur Atalan, Yahya Kemal Aydoğdu, Yasemin Taş, Yelda Arıtaş, Yeliz Yılmaz, Yılmaz Sarı, Yiğit Çelik, Zehra Yiğit, Zehra Erkuş, Zeliha Nesanır, Zeynep Bilge, Zeynep Kuyumcu, Zeynep Özyurt Tarhan.