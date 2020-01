Gazetecilerden "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'ne destek

“Bu suça ortak olmayacağız” diyerek, Güneydoğu illerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve hak ihlallerini eleştiren bir bildiri imzalayan "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi"ne yönelik tehdit ve soruşturmalara karşı, akademisyenlere gazetecilerden de destek geldi.

Barış İçin Akademisyenler'in yanında olduklarını açıklayan gazeteciler, “Savaş değil barış ortamı içinde habercilik yapmak istediğimizi beyan ediyoruz” dedi.

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi, "Bu suça ortak olmayacağız" başlığıyla yayımlanan bildiri metnine destek veren akademisyen sayısının 2 bini aştığını duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘aydın müsveddeleri’ dediği ‘Barış İçin Akademisyenler’i suç örgütü lideri Sedat Peker, “Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” diye tehdit etmişti.

Akademisyenlerin hedef haline getirilmesini tehlikeli bulan gazetecilerin bildirisinde şöyle dendi:

"Bu suça ortak olmayacağız' diyerek çatışmalı sürecin sona ermesini ve yeniden müzakerelerin başlamasını istediklerini açıklayan Barış İçin Akademisyenler'in yanındayız. Türkiye'nin geleceğini yetiştiren akademisyenlerin 'barış istiyoruz' dedikleri için hedef haline getirilmelerini insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından tehlikeli buluyoruz.

Biz, barış isteyen gazeteciler olarak, 'Bu suça ortak olmayacağız' diyen akademisyenlerin yanında olduğumuzu ve savaş değil barış ortamı içinde habercilik yapmak istediğimizi beyan ediyoruz."

Bildiriye kimler imza attı?

Bildiriye imza atan bazı gazeteciler şöyle:

“Adnan Genç, Ahmet Kömürcüoğlu, Ahmet Memiş, Ahmet Şık, Ali Ergin Demirhan, Alper Turgut, Akın Olgun, Amberin Zaman, Arzu Demir, Ayça Söylemez, Aysel Kılıç, Ayşe Yıldırım, Bahar Kılıçgedik, Banu Güven, Banu Tuna, Barış İnce, Begüm Baki, Begüm Zorlu, Berat Günçıkan, Berkant Gültekin, Beyza Kural, Burak Şahin, Burcu Karakaş, Bülent Özdoğan, Can Bursalı, Can Soyer, Canan Coşkun, Canan Yıldız, Candan Yıldız, Celal Başlangıç, Cengiz Erdinç, Ceren Büyüktetik, Ceren Karlıdağ, Ceyda Karan, Ceyda Ulukaya, Cüneyt Cebenoyan, Çağla Ağrıgöl, Çağrı Sarı, Çınar Özer, Çiçek Tahaoğlu, Deniz Kanberoğlu, Derya Okatan, Ekin Karaca, Elif Akgül, Elif Ilgaz, Elçin Yıldıral, Emel Gülcan, Emel Soy, Emrah Temizkan, Emre Deveci, Engin Esen, Erhan Demirtaş, Erk Acarer, Erol Aral, Erol Önderoğlu, Ersin Şenel, Evrim Kepenek, Evrim Kurdoğlu, Eyüp Tatlıpınar, Ezgi Özer, Fatih Aça, Fatih Gökhan Diler, Fatih Polat, Fatma Koşar, Fehim Işık, Fehim Taştekin, Filiz Yavuz, Funda Yaşar Erdoğdu, Gökçe Uygun, Gökhan Durmuş, Gökhan Öner, Gözde Kazaz, Gülriz Ergöz, Gülşah Karadağ, Hakkı Özdal, Hale Sözmen, Haluk Kalafat, Hayko Bağdat, Hilal Köse, Hilal Solmaz, Hüseyin Aldemir, İbrahim Günel, İnci Hekimoğlu, İlhan Tanır, İshak Karakaş, İsminaz Temel, Kumru Başer, Mahir Özkan, Mahmut Akıl, Mehveş Evin, Mehmet Aydoğmuş, Mehmet Tarhan, Meryem Yıldırım, Metehan Ud, Murat Baykara, Murat Sabuncu, Müjgan Halis, Nazan Özcan, Nazım Alpman, Nazmi Belge, Necati Abay, Neşe İdil, Nejla Kahramanoğlu, Nevin Sungur, Nezahat Doğan, Nihan Bora, Nilay Can, Nilay Vardar, Nur Banu Kocaaslan, Oğuz Güven, Onur Erem, Onur Öncü, Önder Öner, Öykü Dilara Keskin, Özgür Gürbüz, Özlem Akcan, Özlem Altunok, Özlem Çiçek, Remzi Budancir, Rıfat Doğan, Pelin Cengiz, Pelin Batu, Pelin Ünker, Pembegül Gökçek, Pınar Ersoy, Refik Tekin, Saadet Yıldız, Said Sefa, Sami Menteş, Seçil Türkkan, Sedat Şenoğlu, Sedat Yılmaz, Semiha Şahin, Semra Çelebi, Sevan Ataoğlu, Sevda Karaca, Sibel Yerdeniz, Şafak Timur, Şengül Karadağ, Utku Zırığ, Timur Soykan, Tunca Öğreten, Uğur Güç, Uygar Gültekin, Volkan Ağır, Vural Nasuhbeyoğlu, Yıldız Tar, Zehra Doğan, Zuhal Atlan.”