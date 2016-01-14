T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Bu suça ortak olmayacağız" diyen akademisyen sayısı 2 bini aştı

Sedat Peker, bildiriyi imzalayan akademisyenler için "Oluk oluk kanlarını akıtacağız" demişti

14 Ocak 2016 13:12

Güneydoğu illerindeki operasyonların son bulmasını talep ettikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aydın müsveddeleri’diye nitelediği 'Barış İçin Akademisyenler’ grubuna destek 2 bin imzayı aştı.

Grubun sitesi dün gece hack’lenirken, akademisyenler yaptıkları son açıklamada desteğin 2 bin imzayı aştığını bildirdi.

“Bu Suça Ortak Olmuyoruz” isimli metnin arkasında olduklarını yineleyen akademisyenler, bir kez daha bölgedeki ablukaların kaldırılmasını talep etti ve devlete çözüm sürecinde müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı.

Barış İçin Akademisyenler’in son bildirisi şöyle:

“Devleti, müzakereleri başlatmaya davet ediyoruz”

“Basına ve Kamuoyuna

Öncelikle şunu belirtmek isteriz. “Bu Suça Ortak Olmuyoruz” isimli metnin imzacıları olarak imzalarımızın arkasındayız. Bize yöneltilen tüm hakaretler ve tehditlerle ilgili hukuki süreç başlatacağımızı bildiririz. Bu hakaretler ve tehditlere rağmen bize desteğini sunan öğrencilerimize, Eğitim-SEN, ÇHD, TODAP, Barış Bloğu, Barış İçin Edebiyatçılar ve diğer tüm kurum, kuruluş ve bireylere teşekkür ederiz.

Türkiye’nin dört bir yanında bu metne imza vermiş tüm akademisyenler ve araştırmacıların arkasında ve yanındayız. Metnimize gelen imzacı sayısı şu an itibarıyla 2000’i aşmış bulunmakta ve her saat artmaktadır. Aynı zamanda uluslararası alanda da fikir özgürlüğümüzü savunmak ve garantiye almak için akademik kurum ve kuruluşlarla dayanışmamızı sürdürüyoruz.

Ne yazık ki bu geçen sürede Türkiye’de abluka, yerinden etme, baskı, sivil, asker ve polis ölümleri sürmektedir. Bir kez daha devleti bir an evvel müzakereleri başlatmaya davet ediyoruz. Bölgeye bağımsız gözlemcilerin girmesi, işlenen suçların faillerinin ortaya çıkması ve yargılanması ve barış taleplerimizi yineliyoruz. Tüm Türkiye’yi fikir ve muhalefet özgürlüğü, hakikat ve barış hakkı çevresinde kilitlenmeye çağırıyoruz.”

ETİKETLER

barış için akademisyenlerrecep tayyip erdoğansedat peker

İlgili Haberler

Barış için Akademisyenler: Devlet şiddeti sona ersin, bu suça ortak olmayacağız

Akademisyenler, sokağa çıkma yasakları ve operasyonlara tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24