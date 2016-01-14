"Bu suça ortak olmayacağız" diyen akademisyen sayısı 2 bini aştı

Güneydoğu illerindeki operasyonların son bulmasını talep ettikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aydın müsveddeleri’diye nitelediği 'Barış İçin Akademisyenler’ grubuna destek 2 bin imzayı aştı.

Grubun sitesi dün gece hack’lenirken, akademisyenler yaptıkları son açıklamada desteğin 2 bin imzayı aştığını bildirdi.

“Bu Suça Ortak Olmuyoruz” isimli metnin arkasında olduklarını yineleyen akademisyenler, bir kez daha bölgedeki ablukaların kaldırılmasını talep etti ve devlete çözüm sürecinde müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı.

Barış İçin Akademisyenler’in son bildirisi şöyle:

“Devleti, müzakereleri başlatmaya davet ediyoruz”

“Basına ve Kamuoyuna

Öncelikle şunu belirtmek isteriz. “Bu Suça Ortak Olmuyoruz” isimli metnin imzacıları olarak imzalarımızın arkasındayız. Bize yöneltilen tüm hakaretler ve tehditlerle ilgili hukuki süreç başlatacağımızı bildiririz. Bu hakaretler ve tehditlere rağmen bize desteğini sunan öğrencilerimize, Eğitim-SEN, ÇHD, TODAP, Barış Bloğu, Barış İçin Edebiyatçılar ve diğer tüm kurum, kuruluş ve bireylere teşekkür ederiz.

Türkiye’nin dört bir yanında bu metne imza vermiş tüm akademisyenler ve araştırmacıların arkasında ve yanındayız. Metnimize gelen imzacı sayısı şu an itibarıyla 2000’i aşmış bulunmakta ve her saat artmaktadır. Aynı zamanda uluslararası alanda da fikir özgürlüğümüzü savunmak ve garantiye almak için akademik kurum ve kuruluşlarla dayanışmamızı sürdürüyoruz.

Ne yazık ki bu geçen sürede Türkiye’de abluka, yerinden etme, baskı, sivil, asker ve polis ölümleri sürmektedir. Bir kez daha devleti bir an evvel müzakereleri başlatmaya davet ediyoruz. Bölgeye bağımsız gözlemcilerin girmesi, işlenen suçların faillerinin ortaya çıkması ve yargılanması ve barış taleplerimizi yineliyoruz. Tüm Türkiye’yi fikir ve muhalefet özgürlüğü, hakikat ve barış hakkı çevresinde kilitlenmeye çağırıyoruz.”