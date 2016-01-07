Barış için Akademisyenler: Devlet şiddeti sona ersin, bu suça ortak olmayacağız

07 Ocak 2016 22:55
Barış için Akademisyenler grubu, "Bizler bu suça ortak olmuyoruz" diyerek Cizre, Silopi ve Sur başta olmak üzere bölgede yaşanan olaylar ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili bildiri yayımladı. Bildiride imzası bulunan akademiyenler, "Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız!" dedi.
Açıklamada, "Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz" dendi.
Barış için Akademisyenler Grubu'ndan yapılan açıklamanın Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca metinleri şöyle:
Türkçe
Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız!
Türkiye Cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte, yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.
Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunun ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.
Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tespit edilerek tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesini talep ediyoruz.
Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturmasını talep ediyoruz. Müzakere görüşmelerinde toplumun geniş kesimlerinden bağımsız gözlemcilerin bulunmasını talep ediyor ve bu gözlemciler arasında gönüllü olarak yer almak istediğimizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidarın muhalefeti bastırmaya yönelik tüm yaptırımlarına karşı çıkıyoruz.
Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.
Kürtçe
Wek akademîsyen û lêkolînerên vî welatî, em ê nebin hevparên vî sûcî!
Dewlete Komara Tirkiyeyê welatiyên xwe yên Sûrê, Farqînê, Nisêbînê, Cizîrê, Silopiyê û gelek cihên din bi hefteyan di bin qedexeya derketina derve de mehkûmî birçîbûn û tîbûnê dike, bi çeken giran ku encax di şerekî de tên bikaranîn êrîşî warên nîştecihan dike û mafê jiyanê, mafê azadiyê û ewlehiyê, di serî de qedexeya îşkence û zilmê û hemû maf û azadiyên ku bi mekazagon û peymanên navneteweyî hatiye parastin binpê dike.
Ev qirqirina biqesd û plankirî di radeyeke giran a binpêkirina hiqûqa Tirkiyeyê bi xwe û peymanên navnetewîyên ku Tirkiye alîgire, hiquqa kevneşopiya navnetewî û qaydeyên ku hiqûqa navnetewî emir dikede ye.
Em dixwazin ku Dewleta Tirkiyeyê yekser dest ji qetlîama li ser welatiyen kurd û polîtîkayên koçkirina bizanebûn berde, qedexeya derketine derve rake, kesên berpirsyar ên ku mafên mirovan bin pê kirine ceza bike, kesên ku li cihên ku qedexeya derketina derve pêk hatiye dijîn zerara wan a manewî û madî tazmîn bike, bi van armancan bila destûr bide ku çavdêrên neteweyî û navneteweyî bikevin cihên hatiye rûxandin, çavdêriyan bikin û raporan binivîsinin.
Em dixwazin ku amadekirina şert û mercên muzakereyê û avakirina rêyên çareserîyê bo aşîtiyêke mayînde, hukumet nexşerêyeke ku daxwazên îradeya sîyaseta Kurd ji bihewîne amadebike. Em dixwazin ku ji gelek beşên civakê çavdêrên serbixwe jî tevlî hevdîtina muzakereyê bibin û em jî wek çavdêrên dilxwaz daxwaza xwe ya tevlîbûna muzakerayan diyar dikin. Dixwazin ku, erka sîyasi dev ji nêçira muxelefetên rexnegir berde.
Em dixwazin ku dewlet yekser dev ji tundiya ku li dijî welatiyên xwe bi kar tîne berde, wek akademîsyen û lêkolînerên vî welatî, em ê li hemberî vê qirqirinê bêdeng nemînin, heta ku ev daxwaza me were cih, em ê digel partiyên siyasî, parlemento û raya giştî ya navneteweyî tekîliyên xwe bê navber bidomînin.
İngilizce
As academics and researchers of this country, we will not be a party to this crime!
The Turkish state has effectively condemned its citizens in Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi, and many other towns and neighborhoods in the Kurdish provinces to hunger through its use of curfews that have been ongoing for weeks. It has attacked these settlements with heavy weapons and equipment that would only be mobilized in wartime. As a result, the right to life, liberty, and security, and in particular the prohibition of torture and ill-treatment protected by the constitution and international conventions have been violated.
This deliberate and planned massacre is in serious violation of Turkey’s own laws and international treaties to which Turkey is a party. These actions are in serious violation of international law.
We demand the state to abandon its deliberate massacre and deportation of Kurdish and other peoples in the region. We also demand the state to lift the curfew, punish those who are responsible for human rights violations, and compensate those citizens who have experienced material and psychological damage. For this purpose we demand that independent national and international observers to be given access to the region and that they be allowed to monitor and report on the incidents.
We demand the government to prepare the conditions for negotiations and create a road map that would lead to a lasting peace which includes the demands of the Kurdish political movement. We demand inclusion of independent observers from broad sections of society in these negotiations. We also declare our willingness to volunteer as observers. We oppose suppression of any kind of the opposition.
We, as academics and researchers working on and/or in Turkey, declare that we will not be a party to this massacre by remaining silent and demand an immediate end to the violence perpetrated by the state. We will continue advocacy with political parties, the parliament, and international public opinion until our demands are met.
Fransızca
Nous, enseignants-chercheurs de Turquie, nous ne serons pas complices de ce crime !
L’État turc, en imposant depuis plusieurs semaines le couvre-feu à Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi et dans de nombreuses villes des provinces kurdes, condamne leurs habitants à la famine. Il bombarde avec des armes lourdes utilisées en temps de guerre. Il viole les droits fondamentaux, pourtant garantis par la Constitution et les conventions internationales dont il est signataire : le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.
Ce massacre délibéré et planifié est une violation grave du droit international, des lois turques et des obligations qui incombent à la Turquie en vertu des traités internationaux dont elle est signataire.
Nous exigeons que cessent les massacres et l’exil forcé qui frappent les Kurdes et les peuples de ces régions, la levée des couvre-feux, que soient identifiés et sanctionnés ceux qui se sont rendus coupables de violations des droits de l’homme, et la réparation des pertes matérielles et morales subies par les citoyens dans les régions sous couvre-feu. A cette fin, nous exigeons que des observateurs indépendants, internationaux et nationaux, puissent se rendre dans ces régions pour des missions d’observation et d’enquête.
Nous exigeons que le gouvernement mette tout en oeuvre pour l’ouverture de négociations et établisse une feuille de route vers une paix durable qui prenne en compte les demandes du mouvement politique kurde. Nous exigeons qu’à ces négociations participent des observateurs indépendants issus de la société civile, et nous sommes volontaires pour en être. Nous nous opposons à toute mesure visant à réduire l’opposition au silence.
En tant qu’universitaires et chercheurs, en Turquie ou à l’étranger, nous ne cautionnerons pas ce massacre par notre silence. Nous exigeons que l’Etat mette immédiatement fin aux violences envers ses citoyens. Tant que nos demandes ne seront pas satisfaites, nous ne cesserons d’intervenir auprès de l’opinion publique internationale, de l’Assemblée nationale et des partis politiques.
Almanca
Wir, die Akademiker/innen und Wissenschaftler/innen dieses Landes werden nicht Teil dieses Verbrechens sein!
Der Türkische Staat verurteilt seine Bürger/innen in Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre und in vielen weiteren Orten mit wochenlangen Ausgangssperren zum Verhungern und Ausdursten. Unter kriegsartigen Zuständen werden ganze Viertel und Stadtteile mit schweren Waffen angegriffen. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit und Sicherheit vor Übergriffen, insbesondere das Verbot von Folter und Misshandlung, praktisch alle Freiheitsrechte, die durch die Verfassung und durch die Türkei unterzeichnete internationale Abkommen unter Schutz stehen, werden verletzt und außer Kraft gesetzt.
Diese gezielt und systematisch umgesetzte gewaltsame Vorgehensweise entbehrt jeglicher rechtlicher Grundlage. Sie ist nicht nur ein schwerwiegender Eingriff in die Rechtsordnung, sondern verletzt internationale Rechtsnormen wie das Völkerrecht, an die die Türkei gebunden ist.
Wir fordern den Staat auf, diese Vernichtungs- und Vertreibungspolitik gegenüber der gesamten Bevölkerung der Region, die jedoch hauptsächlich gegen die kurdische Bevölkerung gerichtet ist, sofort einzustellen. Alle Ausgangssperren müssen sofort aufgehoben werden. Die Täter und die Verantwortlichen der Menschenrechtsverletzungen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die materiellen und immateriellen Schäden, die von der Bevölkerung zu beklagen sind, müssen dokumentiert und wiedergutgemacht werden. Zu diesem Zweck verlangen wir, dass nationale und internationale unabhängige Beobachter freien Zugang zu den zerstörten Gebieten erhalten, um die Situation vor Ort einzuschätzen und zu dokumentieren.
Wir fordern die Regierung auf, die Bedingungen für eine friedliche Beilegung des Konflikts zu schaffen. Hierfür soll die Regierung eine Roadmap vorlegen, die Verhandlungen ermöglicht und die Forderungen der politischen Vertretung der kurdischen Bewegung berücksichtigt. Um die breite Öffentlichkeit in diesen Prozess einzubinden, müssen unabhängige Beobachter aus der Bevölkerung zu den Verhandlungen zugelassen werden. Wir bekunden hiermit unsere Bereitschaft, freiwillig an dem Friedensprozess teilzunehmen. Wir stellen uns gegen alle repressiven Maßnahmen, die auf die Unterdrückung der gesellschaftlichen Opposition gerichtet sind.
Wir fordern die sofortige Einstellung der staatlichen Repressionen gegen die Bürger/innen. Als Akademiker/innen und Wissenschaftler/innen dieses Landes bekunden wir hiermit, dass wir nicht Teil dieser Verbrechen sein werden und in den politischen Parteien, im Parlament und in der internationalen Öffentlichkeit, Initiative ergreifen werden, bis unser Anliegen Gehör findet.
İspanyolca
¡Como académicos e investigadoras/es de este país, no seremos parte de este crimen!
El estado turco ha condenado a sus ciudadanos en Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi y otras muchas ciudades y barrios en las provincias kurdas al hambre a través del uso de toque de queda, que ha durado semanas. Ha atacado estos lugares con equipamiento y armamento pesado que normalmente se mobiliza sólo en tiempos de guerra. Como resultado, el derecho a la vida, libertad y seguridad y en concreto la prohibición de tortura y malos tratos protegidos por la constitución y convenciones internacionales han sido violados.
Esta masacre deliberada y planeada es una violación seria de las propias leyes turcas y tratados internacionales de los que Turquía forma parte. Estas acciones constituyen una seria violación de la ley internacional.
Exigimos que el estado abandone esta masacre deliberada y deportación de kurdas/os y otras gentes en la región. También exigimos que el estado levante el toque de queda, castigue a aquellos responsables de las violaciones de derechos humanos, y compense a todos aquellos ciudadanos que han sufrido daños materiales y psicológicos. Por esta razón pedimos que se les de acceso a observadores nacionales e internacionales en la región y que se les permita monitorizar e informar sobre los incidentes.
Exigimos que el gobierno prepare las condiciones para negociaciones y cree una hoja de ruta que lleve hacia una paz duradera que incluya las peticiones del movimiento político kurdo. Pedimos la inclusión en estas negociaciones de observadores independientes de distintas secciones de la sociedad. También declaramos nuestra disponibilidad para participar como observadores. Nos oponemos a cualquier tipo de represión de la oposición.
Nosotras/os, como académicos e investigadoras/es trabajando sobre y/o en Turquía, declaramos que no formaremos parte de esta masacre manteniendo silencio y exigimos el final inmediato a la violencia perpetrada por el estado. Continuaremos abogando con partidos políticos, el parlamento, y la opinión pública internacional hasta que nuestras demandas sean cumplidas.
İmzacılar (5 Ocak 2016 itibariyle 446 imza, imzalar düzenli güncellenecektir):
A. Dinç Alada, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
A. Nevin Yıldız Tahincioğlu, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
A. Serdar Esen, Dr. (Emekli)
Abbas Vali, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Adalet B. Alada, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Adem Y. Elveren, Yrd. Doç. Dr., Fitchburg Eyalet Üniversitesi
Adem Yeşilyurt, Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi
Ahmet Altınel, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ahmet Atıl Aşıcı, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ahmet Ersoy, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Alaeddin Şenel, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi (Emekli)
Ali Akay, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ali Cevat Taşıran, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ali Gökmen, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ali Rıza Güngen, Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ali Saysel, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ali Serdar, Dr., Özyeğin Üniversitesi
Ali Tansu Balcı, Doktora Öğr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Alper Açık, Dr., Özyeğin Üniversitesi
Anıl Duman, Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi
Aren Kurtgözü, Yrd. Doç. Dr., MEF Üniversitesi
Asena Pala, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi
Asiye Akgün, Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi
Aslı Aydemir, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
Aslı Çakıvik, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Aslı Davas, Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Aslı Iğsız, Yrd. Doç. Dr., New York Üniversitesi
Aslı Odman, Öğr. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Aslı Takanay, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Aslı Telli Aydemir, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Aslı Zengin, Öğr. Ü., Brandeis Üniversitesi
Asya Saydam, Arş. Gör., Marmara Üniversitesi
Atilla Güney, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi
Aydın Ördek, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Aykut Çoban, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Ayla Zırh Gürsoy, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi (Emekli)
Aylin Kuryel, Dr., Amsterdam Üniversitesi
Aynur Özuğurlu, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Ayşe Akalın, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayşe Arslan, Doktora Öğr., SOAS
Ayşe Berkman, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ayşe Erzan, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayşe Esmeray Yoğun, Yrd. Doç. Dr., Toros Üniversitesi
Ayşe Gözen, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Emekli)
Ayşe Gül Altınay, Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi
Ayşe Serdar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayşen Candaş, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ayşen Uysal, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Aysun Gezen, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Ayten Alkan, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Aytül Fırat, Öğr. Gör., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Aziz Harman, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi
Bahar Şimşek, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Bahtiyar Mermertaş, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Barış Karaağaç, Öğr. Gör., Trent Üniversitesi
Barış Kılıçbay, Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Barış Ünlü, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Barış Yapışkan, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Başak Can, Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi
Başak Demir, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Başak Ertür, Dr., Londra Üniversitesi, Birkbeck
Baskın Oran, Porf. Dr., Ankara Üniversitesi (Emekli)
Bediz Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Begüm Başdaş, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Begüm Özden Fırat, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Begüm Özkaynak, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Beliz Güçbilmez, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Belma Bekçi, Doç. Dr.
Bengi Akbulut, Bağ. Arş.
Berke Özenç, Yrd. Doç. Dr., Türk-Alman Üniversitesi
Bermal Aydın, Uzm., Mersin Üniversitesi
Berna Zengin, Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi
Berrak Karahoda, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Betül Tanbay, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Betül Yarar, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi
Bilge Selçuk, Doç. Dr., Koç Üniversitesi
Bilgen Sanayır, Doktora Öğr., Trakya Üniversitesi
Biray Kolluoğlu, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Birgül Yılmaz, Doktora Öğr., Londra Üniversitesi
Biriz Berksoy, Dr., İstanbul Üniversitesi
Buket Türkmen, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Bülent Bilmez, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bülent Duru, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Bülent Eken, Dr., Kadir Has Üniversitesi
Bülent Küçük, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Burak Ülman, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Burcu Binboğa, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Burcu Konakçı, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Burcu Yakut-Çakar, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Çağdaş Acet, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Çağla Aydın, Yrd. Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi
Çağla Aykaç, Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi
Çağla Diner, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Çağlar Dölek, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağlar Güven, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Emekli)
Can Candan, Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Can Irmak Özinanır, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Can Soylu, Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi
Canan Özcan, Arş. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi
Canani Kaygusuz, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Cansu Akbaş Demirel, Arş. Gör., Ege Üniversitesi
Cansu Col, Arş. Gör., Victoria Üniversitesi
Cavidan Soykan, Dr., Ankara Üniversitesi
Cem Özatalay, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Cengiz Aktar, Doç. Dr., Süleyman Şah Üniversitesi
Cengiz Güneş, Dr., Open Üniversitesi
Cenk Yiğiter, Dr., Ankara Üniversitesi
Ceren Akçabay, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Ceren Ergenç, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ceren Mert, Dr., FMV Işık Üniversitesi
Ceren Özselçuk, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ceren Şengül, Doktora Öğr., Edinburgh Üniversitesi
Ceren Sözeri, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Çetin Gürer, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
Çetin Veysal, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi
Ceyda Arslan Kechriotis, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ceylan Begüm Yıldız, Doktora Öğr., Londra Üniversitesi, Birkbeck
Chris Stephenson, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Christoph K. Neumann, Prof. Dr., Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi
Çiğdem Bozdağ, Yard. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Cuma Çiçek, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Demet İslambey, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Deniz Gündoğan İbrişim, Doktora Öğr., Washington Üniversitesi
Deniz Morva, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Deniz Parlak, Öğr. Gör., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Deniz Yonucu, Dr., EUME/ZMO
Deniz Yükseker, Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi
Derya Bayır, Dr., GLOCUL, Queen Mary, University of London
Derya Özkan, Dr., Münih Üniversitesi
Derya Ülker, Arş. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Didem Çınar, Öğr. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi
Dilek Hattatoğlu, Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doğan Çetinkaya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Doğan Emrah Zıraman, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Düzgün Uğur, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi
E. Osman Erdem., Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ebru Aykut, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ece Algan, Doç. Dr., California State Üniversitesi
Ece Öztan, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Eda Aslı Şeran, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Egemen Cevahir, Dr., Marmara Üniversitesi
Egemen Kepekçi, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
Elçin Aktoprak, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Elif Babül, Yrd. Doç. Dr., Mount Holyoke Koleji
Elif Sandal Önal, Doktora Öğr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Emine İncirlioğlu, Prof. Dr., Bağ. Arş.
Emir Benli, Dr.
Emrah Altındiş, Dr., Harvard Üniversitesi
Emrah Dönmez, Öğr. Gör., Işık Üniversitesi
Emrah Dönmez, Öğr. Gör., Işık Üniversitesi
Emre Kovankaya, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Engin Fırat, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Engin Sustam, Dr., EHESS Paris
Erbatur Çavuşoğlu, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ercan Şen, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Erdem Üngür, Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi
Erdem Yörük, Yrd. Doç. Dr. Koç Üniversitesi
Eren Deniz Tol, Prof. Dr., Muğla Üniversitesi
Erhan Keleşoğlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Erhan Ünlü, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Erhan Yalçındağ, Dr.
Erkan Erdil, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erkin Başer, Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Erol Köroğlu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ersin Aslıtürk, Dr., Ottawa Üniversitesi
Ertan Ersoy, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ertuğrul Ahmet Tonak, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Esengül Ayyıldız, Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Esin Düzel, Öğr. Gör., California Üniversitesi, San Diego
Esin Gülsen, Arş. Gör., Mersin Üniversitesi
Esra Arsan, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Esra Demir, Dr., Marmara Üniversitesi
Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Etienne Copeaux, Dr.
Evrim Karakaş, Doktora Öğr., Rennes I Üniversitesi
Ezgi Güner, Doktora Öğr., Illinois Üniversitesi
Ezgi Pınar, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
Ezgi Toplu, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
F. Ceren Akçabay, Yrd. Doç. Dr.
Fatih Çağatay Cengiz, Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fatma Gök, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Fatma Gül Karagöz, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Fatma Müge Göçek, Prof. Dr., Michigan Üniversitesi
Ferdan Ergut, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Feryal Saygılıgil, Doç. Dr., Arel Üniversitesi
Feyza Akınerdem, Dr.
Figen Işık, Öğr. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fikret Uyar, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Fisun Güven, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fırat Erdoğmuş, Öğr. Gör., Bahçeşehir Üniversitesi
Fulya Atacan, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Funda Karapehlivan, Dr., Marmara Üniversitesi
Funda Şenol Cantek, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Füsun Üstel, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Galip Deniz Altınay, Uzm., Mersin Üniversitesi
Gaye Elçi, Öğr. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gaye Yılmaz, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Gençay Gürsoy, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli)
Gökçe Metin, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Gökçen Yıldız, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Göksel N. Demirer, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gönül Turgut, Öğr. Gör., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Gözde Aytemur, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Gözde Yalçın, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Gül Köksal, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Gülçin Karabağ, Arş. Gör., YIldız Teknik Üniversitesi
Gülengül Altıntaş, Öğr. Gör., Bahçeşehir Üniversitesi
Güler İnce, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Gülşah Kurt, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Gülsüm Depeli, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Gülüm Şener, Yrd. Doç. Dr., Arel Üniversitesi
Güneş Gümüş, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Gürel Tüzün, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (emekli)
Güven Gürkan Öztan, Yrd. Doç., İstanbul Üniversitesi
H. Ege Özen, Doktora Öğr., Binghamton Üniversitesi
H. Neşe Özgen, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Hacer Ansal, Prof. Dr., Işık Üniversitesi
Hakan Mıhcı, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Haldun Sural, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Haluk Baran Bingöl, Doktora Öğr., Kennesaw State Üniversitesi
Hamit Bozarslan, Porf. Dr., Ecole des hautes études en sciences sociales
Hande Gülen, Arş. Gör., Yalova Üniversitesi
Hande Kaynak, Yrd. Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi
Hatice Kurtuluş, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hazal Azeri, Arş. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Hazal Halavut, Arş. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Hazel Başköy, Arş. Gör., Ufuk Üniversitesi
Hülya Adak, Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi
Hülya Kendir, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Hülya Kirmanoğlu, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hümeyra Yılmaz, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi
İclal Ayşe Küçükkırca, Yrd. Doç, Mardin Artuklu Üniversitesi
İlhan Küçükaydın, Yrd. Doç. Dr., Penn State Üniversitesi
İlkay Kara, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
İlkay Özküralpli, Öğr. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi
İpek Seyalıoğlu, Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
İrfan Açıkgöz, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Işıl Ünal, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Işın Önol, Doktora Öğr., Viyana Üniversitesi
İsmail Şiriner, Prof. Dr., Batman Üniversitesi
İzzettin Önder, Prof. Dr.
Kasım Akbaş, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Kenan Demirel, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Kerem Öktem, Prof. Dr., Graz Üniversitesi
Kıvanç Ersoy, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kıvılcım Turanlı, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Koray Çalışkan, Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Kuban Altınel, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Kumru Çılgın, Arş. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kuvvet Lordoğlu, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Lara Fresko, Cornell Üniversitesi
Leyla Neyzi, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi
Lülüfer Körükmez, Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Lütfiye Bozdağ, Yrd. Doç. Dr., Kemerburgaz Üniversitesi
Mahir Tokatlı, Doç. Dr., Bonn Üniversitesi
Mahmut Mutman, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Maya Arakon, Doç. Dr., Süleyman Şah Üniversitesi
Mehmet Mutlu, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mehmet Oturan, Prof. Dr., Paris Est Üniversitesi
Mehmet Rauf Kesici, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Mehtap Balık, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
Mehtap Tosun, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Melda Yaman, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Melehat Kutun, Dr., York Üniversitesi
Melek Zorlu, Arş. Gör., Tunceli Üniversitesi
Melih Çelik, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Melih Kırlıdoğ, Prof. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
Melis behlil, Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Meral Akbaş, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr., Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Merve Fidan, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Meryem Koray, Prof. Dr.
Mesut Keskin, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Mesut Yeğen, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Metin Altıok, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Mihriban Özbaşaran, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Mine Gencel Bek, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Müge Ayan Ceyhan, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Murat Cemal Yalçıntan, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Murat Emeksiz, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Murat Koyuncu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Murat Özbank, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Murat Paker, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Murat Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Mustafa Kemal Coşkun, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Mustafa Koç., Prof. Dr., Ryerson Üniversitesi
Mustafa O. Sinemilloğlu, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi
Mustafa Şener, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Muzaffer Kaya, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
N. Gamze Toksoy, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
N.Ceren Salmanoğlu, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Nalan Erbil, Doktora Öğr., Wisconsin Madison Üniversitesi
Nazan Üstündağ, Yrd. Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Nazım H. R. Dikbaş, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Necat Keskin, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Nejla Osseiran, Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Nergiz Kardaş, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Nermin Saybaşılı, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Neşe Yıldıran, Dr., Işık Üniversitesi
Nil Mutluer, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
Nilgün Erdem, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Noemi Levy-Aksu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nüket Esen, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nur Betül Çelik, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Nurçin İleri, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nuri Ersoy, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Doktora Öğr., Sussex Üniversitesi
Ogeday Çoker, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
Öget Öktem Tanör, Prof. Dr.
Olcay Akyıldız, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Olcay Kunal, Okutman, Galatasaray Üniversitesi
Ömer Tekdemir, Dr., Westminster Üniversitesi
Onur Buğra Kolcu, Öğr. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi
Onur Günay, Doktora Öğr., Princeton Üniversitesi
Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Osman Cen, Dr., Northwestern Üniversitesi
Osman Eroğlu, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Ozan Değer, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Ozan Çağlayan, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Ozan Erözden, Prof. Dr., MEF Üniversitesi
Ozan Kamiloğlu, Arş. Gör., Londra Üniversitesi, Birkbeck
Özel Teraman, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Özge Ejder Johnson, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Özge Korkmaz, Doktora Öğr., Michigan Üniversitesi
Özge Özdüzen, Doktora Öğr., Edge Hill Üniversitesi
Özgün E. Topak, Dr., York Üniversitesi
Özgür Martin, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Özgür Öztürk, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özlem Albayrak, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Özlem Güçlü, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Özlem Köseoğlu Örnek, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Özlem Özkan, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Öznur Öncül, Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi
Öznur Yaşar Diner, Yrd.Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Pelin Yalçınoğlu, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pınar Ecevitoğlu, Yrd. Doç. Dr. , Ankara Üniversitesi
Pınar Önen, Öğr. Gör., Okan Üniversitesi
Pınar Özdemir, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
R. Orkun Güner, Arş. Gör., Kadir Has Üniversitesi
Refet Ali Yalçın, Arş. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Reyda Ergün, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
S. Cankat Tanrıverdi, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
S. Ulaş Bayraktar, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Saadet Sorgunlu, Öğr. Gör.
Şahika Yüksel, Prof. Dr. Dr., İstanbul Üniversitesi (emekli)
Samim Akgönül, Prof. Dr., Strasbourg Üniversitesi
Sarphan Uzunoğlu, Öğr. Gör., Kadir Has Üniversitesi
Savaş Çoban, Dr., Bağ. Arş.
Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Şebnem Oğuz, Doç. Dr., Başkent Üniversitesi
Seçil Dağtaş, Yrd. Doç. Dr., Waterloo Üniversitesi
Seçil Doğuç, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Seçkin Özsoy, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Seda Altuğ, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Sedat Yağcıoğlu, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Sefa Feza Arslan, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Selda Altınok, Arş. Gör., Yalova Üniversitesi
Selda Öndül, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Selim Badur, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Selime Güzelsarı, Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sema Bayraktar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Semih Bilgen, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi
Semra Somersan, Doç. Dr.
Şemsa Özar, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Serap Sarıtaş, Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Serdar Altok, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Serdar Çagırga, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi
Serdar M. Değirmencioğlu, Prof. Dr., Doğuş Üniversitesi
Serkan Günay, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sevda Bulduk, Doç. Dr., İstanbul Bilim Üniversitesi
Sevgi Uçan Çubukçu, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Seyhan Çamlıgüney, Uzm. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sezai Ozan Zeybek, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sezen Çilengir, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
Sibel Bekiroğlu, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sibel Irzık, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi
Sibel Özbudun, Doç. Dr.
Sibel Yardımcı, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sinan Aslan, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sinem Arslan, Arş. Gör., Essex Üniversitesi
Sinem Aydınlı, Arş. Gör., Bahçeşehir Üniversitesi
Sinem Seçer, Arş. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Siyaveş Azeri, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Şükrü Aslan, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sümercan Bozkurt, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Süreyya Karacabey, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
T. Deniz Erkmen, Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi
Tahsin Söğüt, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Tahsin Yeşildere, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Taylan Koç, Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Taylan Şahan Tarhan, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Teoman Pamukçu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tezcan Durna, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Tolga Tören, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Tuba Akıncılar, Öğr. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Tuğba Özcan, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tuğçe Çetin, Arş. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Tuğçe Erçetin, Doktora Öğr., Bilgi Üniversitesi
Tülay Erkan, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Tuna Altınel, Doç. Dr., Lyon-1 Üniversitesi
Tuna Coşkun, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tuna Kuyucu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Türkan Yosun, Doktora Öğr., Sabancı Üniversitesi
Uğur Kara, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Ülker Sözen, Arş. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ülkü Doğanay, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Ülkü Güney, Dr.
Umut Şah, Öğr. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi
Umut Tümay Arslan, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Veli Deniz, Prof. Dr.,, Kocaeli Üniversitesi
Veli Polat, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Vildan Seçkiner, Doktora Öğr., Ludwig Maximilian Üniversitesi
Volkan Çıdam, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Wendy Hamelink, Dr., Leiden Üniversitesi
Yahya M. Madra, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Yakın Ertürk, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Emekli)
Yasemin Acar, Dr., Özyeğin Üniversitesi
Yasemin İnceoğlu, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Yasemin Karaca, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Yasemin Özgün, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Yasin Bedir, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi
Yıldırım Şentürk, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yıldız Silier, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Yılmaz Turgut, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Yonca Demir, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yonca Güneş Yücel, Dr.
Yonca Özdemir, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs
Yücel Demirer, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi
Yüksel Taşkın, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Zafer Yenal, Doç. Dr., Boğaziçi
Zafer Yörük, Yrd. Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi
Zelal Ekinci, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Zerrin Kurtoğlu, Prof. Dr., Ege Üniversitesi
Zeynep Arıkan, Arş. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Çatay, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Zeynep Dadak, Dr., Kadir Has Üniversitesi
Zeynep Direk, Prof. Dr.
Zeynep Gönen, Dr.
Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Kaşlı, Doktora Öğr., Washington Üniversitesi
Zeynep Kıvılcım, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Zeynep Savaşçın, Arş. Gör.,Galatasaray Üniversitesi
Zeynep Uysal, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Yeşim Gökçe, Arş. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
© Tüm hakları saklıdır.