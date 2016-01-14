Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin internet sitesi hacklendi

YÖK'ün soruşturma için harekete geçtiği Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin internet sitesi (barisicinakademisyenler.net) "yaşartim" isimli bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; siteye girişte "Sorry siteye el koyuyoruz, bu saatten sonra size af yok" ifadeleri kullanılırken arka planda Dombıra adlı şarkı çalıyor.

Hacker grubu ayrıca "Türkiye'ye yapılan saldırıları durdurmadığınız sürece operasyonlarımız devam edecektir" ve "İşgal değil fetih yapıyoruz" şeklinde mesajlar yayınladı.

‘Yaşartim’ grubu, sitede kendisini, “2008’de kurulan ekibimiz ezilen halkın yanında olmaya ve dünyadaki olaylara hack yaparak protesto etmeye devam etmektedir. Rusya saldırıya devam ettiği sürece operasyonlarımız devam edecek ve bitmeyecektir. Amacımız 1 milyon site hack. Öpüldünüz:)”diye tanıtıyor.