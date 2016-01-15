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LGBTİ örgütlerinden "Barış için Akademisyenler"e destek

“Biz de sessiz kalmayacağız, suça ortak olmayacağız!”

15 Ocak 2016 11:09

LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks) örgütleri, Barış İçin Akademisyenler grubunun “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin arkasında olduğunu bildirdi.

Kaos GL Derneği, Barış İçin Akademisyenler’in çağrısını desteklediğini belirtti. Toplumsal barışın yolunun eşitlik ve tanınmadan geçtiğini yineleyen Kaos GL, kalıcı ve adil bir barış için müzakere koşullarının hazırlanması çağrısı yaptı.

Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği de akademisyen ve araştırmacıların yanında olduklarını belirterek, “Ülkemizde gerçekleşen insan hakları ihlallerine karşı, barışın sözcülerinden olarak "Bu suça ortak olmayacağız!" diyen Barış İçin Akademisyenler Girişimi'nin 11.01.2016'da yaptığı basın açıklamasıyla ve yayımladığı bildiriyle devam eden mücadelesini taciz, tehdit, karalama, işten çıkarma gibi eylemlerle sessizliğe mahkum etmeyi kendine görev edinenlere karşı Barış İçin Akademisyenler Girişimi'nin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Özgürlüğü Topluluğu Flu Baykuş, açıklamasında şöyle dedi:

“Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin 11.01.2016 tarihinde yayımladığı bildiri ve yaptığı basın açıklamasının üzerine hedef haline getirilmelerine, "akademisyen müsveddeleri”, “sözde aydınlar" olarak tanımlanmalarına, “mandacılıkla” suçlanmalarına karşı ses çıkarıyoruz.

“Akademisyenlerimizin hedef haline getirilmesini, can güvenliklerinin tehdit edilmesini, haklarında açılan soruşturmaları, görevden uzaklaştırmaları ve çıkarılmaları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

“Bizler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Flu Baykuş topluluğu olarak akademik özgürlüğe, ifade özgürlüğüne, can güvenliğine yönelik bu tehditlere, baskılara karşı çıktığımızı, akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu ve imzalanan metne desteğimizi bildiriyoruz.

“Biz de sessiz kalmayacağız, suça ortak olmayacağız!”

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Kulübü, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifinin yaptığı açıklamanın "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" olduğunu düşündüklerini belirtti.

Farklı şehirlerden ve kampüslerden LGBTİ örgüt ve toplulukları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla akademisyenlere desteklerini ifade etti.

Kaos GL’nin açıklamasının tam metnine şuradan ulaşabilirsiniz.

 

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