'Barış için Sinemacılar'dan akademisyenlere destek

‘Bu suça ortak olmayacağız’ diyerek çatışmalı sürecin sona ermesini isteyen ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hedefi olan 2 bini aşkın akademisyene, sinemacılardan da destek geldi.

Bianet'te yer alan habere göre; ‘Barış İçin Akademisyenler‘ inisiyatifine gazeteciler, edebiyatçılar, hukukçulardan sonra ‘Barış İçin Sinemacılar‘ oluşumuyla destek veren 400’ü aşkın sinemacı da bir bildiri yayınlayarak imza kampanyası başlattı.

Sinemacıların açıklamasında “Bizler Türkiyeli sinemacılar olarak, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, 11 Ocak 2016 tarihinde hükümete yaptığı barış ve müzakere çağrısına destek veriyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesini reddediyoruz. Eşitlik ve barışın yanındayız. Yaşam hakkının yanındayız. Özgür düşüncenin ve sanatın yanındayız. Ama’sız fakat’sız eğer’siz: “Bu suça ortak olmayacağız!” Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, yanındayız” ifadeleri yer aldı.

İmzacılar:

Açıklamaya imza atan sinemacılar şöyle: