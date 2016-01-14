'Barış için Sinemacılar'dan akademisyenlere destek

14 Ocak 2016 19:03
‘Bu suça ortak olmayacağız’ diyerek çatışmalı sürecin sona ermesini isteyen ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hedefi olan 2 bini aşkın akademisyene, sinemacılardan da destek geldi.
Bianet'te yer alan habere göre; ‘Barış İçin Akademisyenler‘ inisiyatifine gazeteciler, edebiyatçılar, hukukçulardan sonra ‘Barış İçin Sinemacılar‘ oluşumuyla destek veren 400’ü aşkın sinemacı da bir bildiri yayınlayarak imza kampanyası başlattı.
Sinemacıların açıklamasında “Bizler Türkiyeli sinemacılar olarak, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, 11 Ocak 2016 tarihinde hükümete yaptığı barış ve müzakere çağrısına destek veriyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesini reddediyoruz. Eşitlik ve barışın yanındayız. Yaşam hakkının yanındayız. Özgür düşüncenin ve sanatın yanındayız. Ama’sız fakat’sız eğer’siz: “Bu suça ortak olmayacağız!” Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, yanındayız” ifadeleri yer aldı.
İmzacılar:
Açıklamaya imza atan sinemacılar şöyle:
|Abbas Bozkurt
|Sinema yazarı
|Ada Ayşe İmamoğlu
|Belgesel Sinemacı
|Ahmet Bülent Acar
|Yönetmen
|Ahmet Haluk Ünal
|Senarist / Yönetmen
|Ahmet Kenan Bilgiç
|Müzisyen
|Ahu Öztürk
|Yönetmen
|Akın Güngör
|Yardımcı Yönetmen
|Alaattin Özgül
|Sanat Asistanı
|Ali Ayyıldız
|Yardımcı Yönetmen
|Ali Deniz Şensöz
|Sinema yazarı
|Ali Koca
|Sinema yazarı
|Ali Şahin
|Sanat Yönetmeni
|Ali Tolga Karayılan
|Aliye Uçar
|Yönetmen
|Alper Eraydın
|Sanat Asistanı
|Alper Turgut
|Sinema yazarı
|Altay Özbek
|Oyuncu
|Anna Maria Aslanoğlu
|Yapımcı
|Aram Dildar
|Oyuncu
|Arda Sarıgün
|Yardımcı Yönetmen
|Arif Seletli
|Sanat Asistanı
|Asiye Dinçsoy
|Oyuncu
|Aslı Daldal
|Sinema yazarı
|Aslı Ertürk
|Belgesel Sinemacı
|Aslı Kaygusuz Emek
|Yardımcı Yönetmen
|Aslıhan Türel
|Sanat Yönetmeni
|Attila Özdemiroğlu
|Müzisyen
|Ayça Kobanbay
|Fotoğrafçı
|Ayda Özlü Çevik
|Aydın Şanlı
|Senarist
|Aydın Yeşilyurt
|Senarist
|Ayhan Sonyürek
|Yönetmen
|Ayla Kanbur
|Sinema yazarı
|Aynur Özbakır
|Belgesel Sinemacı
|Aysim Türkmen
|Yönetmen / Yapımcı
|Ayşe Abayoğlu
|Sanat Yönetmeni
|Ayşe Ayben Altun Yarbaşı
|Yönetmen
|Ayşe Bengi
|Senarist
|Ayşe Çetinbaş
|Yapımcı
|Ayşen Günsu Teker
|Senarist
|Ayşin Akbulut
|Senarist
|Aytunç Akad
|Belgesel Sinemacı
|Azra Deniz Okyay
|Yönetmen
|Bahriye Kabadayı Dal
|Yönetmen
|Bakış Niherin
|Senarist
|Banu Bozdemir
|Sinema Yazarı
|Baran Uğurlu
|Sanat Yönetmeni
|Barış Erdoğan
|Senarist
|Barış İlker
|Senarist
|Başak Yoldan
|Yardımcı Yönetmen
|Belma Baş
|Yönetmen
|Benan Baf
|Yapımcı
|Berivan Başdaş
|Sanat Asistanı
|Berke Baş
|Yönetmen
|Berke Göl
|Sinema Yazarı
|Beyza Boyacıoğlu
|Belgesel Sinemacı
|Bilal Babaoğlu
|Yönetmen / Senarist
|Bilal Bulut
|Oyuncu
|Bilen Sevda Könen
|Yardımcı Yönetmen
|Bilge Elif Özköse
|Yapımcı
|Bilge Taş
|Festivalci
|Bingöl Elmas
|Yönetmen
|Birol Elginöz
|Senarist
|Buket Aydın
|Yönetmen
|Burak Acar
|Sanat
|Burak Kolcu
|Yönetmen
|Burcu Aykar
|Yönetmen
|Bülent Yarbaşı
|Yapımcı
|Cahit Binici
|Yapımcı
|Can Kılcıoğlu
|Yönetmen
|Can Merdan Doğan
|Senarist
|Cem Başeskioğlu
|Yönetmen / Senarist
|Cem Görgeç
|Senarist
|Cem Öztüfekçi
|Yönetmen
|Cemal Şan
|Yönetmen
|Cemre Gülçiçek
|Sanat Asistanı
|Cenk Boğatur
|Senarist
|Cenk Örtülü
|Belgesel Sinemacı
|Ceren Şakar
|Sanat Yönetmeni Asistanı
|Ceyda Aşar
|Sinema Yazarı
|Ceyda Yüceer
|Sanat Asistanı
|Ceylan Özçelik
|Sinema yazarı
|Cihan Aslı Filiz
|Yapımcı
|Çağdaş Günerbüyük
|Sinema yazarı
|Çayan Demirel
|Yönetmen
|Çiçek Kahraman
|Kurgucu
|Çiğdem Mater
|Yapımcı
|Çiğdem Uzundağ
|Makyöz
|Çiğdem Vitrinel
|Yönetmen
|Deniz Büyükkırlı
|Senarist
|Deniz Göktürk Kobanabay
|Sanat Yönetmeni
|Deniz Koçak
|Yönetmen
|Deniz Madanoğlu
|Senarist
|Deniz Sal
|Oyuncu
|Deniz Türkali
|Oyuncu
|Derem Çıray
|Senarist
|Dersu Yavuz Altun
|Yönetmen
|Derviş Özer
|Yönetmen
|Derya Derin
|Senarist
|Devrim Akkaya
|Yönetmen
|Didem Ayberkin
|Senarist
|Didem Şahin
|Yönetmen
|Dilan Dibek
|Sanat Asistanı
|Dilan Kaya
|Yönetmen
|Dilde Mahalli
|Yapımcı
|Dilek Gökçin
|Yönetmen
|Duygu Eruçman
|Belgesel Sinemacı
|Duygu Polat
|Dağıtımcı
|Ebru Şeremetli
|Belgesel Sinemacı
|Ebubekir Çetinkaya
|Yönetmen
|Elif Ergezen
|Yönetmen
|Elif Refiğ
|Yönetmen
|Elvan Pektaş
|Senarist
|Emel Çelebi
|Yönetmen
|Emin Doğan
|Görüntü Yönetmeni
|Emine Algan
|Senarist
|Emine Emel Balcı
|Yönetmen
|Emine Yıldırım
|Yapımcı / Senarist
|Emre Canpolat
|Oyuncu
|Emre Uzundağ
|Dağıtımcı
|Emre Yeksan
|Yönetmen
|**
|Oyuncu
|Ender Yeşildağ
|Yönetmen
|Engin Ertan
|Sinema yazarı
|Engin Savurgan
|Sanat Asistanı
|Enis Köstepen
|Yapımcı
|Enis Rıza Sakızlı
|Yönetmen
|Erdal Eksert
|Yönetmen
|Erdal Rahmi Hanay
|Yönetmen
|Erdem Murat Çelikler
|Yönetmen
|Eren Vurmaz
|Yardımcı Yönetmen
|Erhan Alabaş
|Sanat yönetmeni
|Erhan Arık
|Belgesel Sinemacı
|Erol Mintaş
|Yönetmen
|Ertuğrul Mavioğlu
|Yönetmen
|Esin Akgül Güneş
|Belgesel Sinemacı
|Esin Küçüktepepınar
|Sinema Yazarı
|Esin Tepe
|Belgesel Sinemacı
|Evrim Kaya
|Sinema yazarı
|Eylem Şen
|Belgesel Sinemacı
|Eyüp Zana Ekinci
|Kurgucu
|Ezel Akay
|Yönetmen
|Ezgi Özcan
|Senarist
|Faruk Işık
|Oyuncu
|Faruk İnan
|Oyuncu
|Faruk Karaçay
|Senarist
|Fatih Dönmez
|Oyuncu
|Fatih Pınar
|Belgesel Sinemacı
|Ferat Ayebe
|Yönetmen
|Ferdi Alaboga
|Yapım Koordinatörü
|Ferzan Özyaşar
|Yapımcı
|Feyyaz Duman
|Oyuncu
|Feza Doğru
|Senarist
|Fırat Çelik
|Oyuncu
|Fırat Çete
|Sanat Yönetmeni
|Fırat Yücel
|Sinema Yazarı
|Fikret Bekler
|Senarist
|Fulya Emek Tanrıkulu
|Senarist
|Funda Alp
|Yapımcı
|Gamze Yaman
|Yapım Asistanı
|Garip Çelik
|Yönetmen
|Gaye Boralıoğlu
|Senarist
|Gökçe Işıl Tuna
|Yapımcı
|Gökçe İnce
|Belgesel Sinemacı
|Gökhan Yalçınkaya
|Yönetmen
|Göktuğ Özgül
|Yönetmen
|Görkem Canbolat
|Sanat Yönetmeni Asistanı
|Gurbet Erbulan
|Dağıtımcı / Yapımcı
|Gül Abus Semerci
|Senarist
|Gül Büyükbeşe
|Belgesel Sinemacı
|Gülcan Keltek
|Yönetmen
|Gülen Güler
|Yapımcı
|Gülengül Altıntaş
|Sinema Yazarı
|Güliz Sağlam
|Yönetmen
|Gülsüm Öz
|Senarist
|Gürşat Özdamar
|Yönetmen
|Hakan Aytekin
|Yönetmen
|Hale İşsever
|Sanat Yönetmeni
|Hande Çayır
|Oyuncu
|Hande Sakarya
|Kurgucu
|Hande Yılmaz
|Yapım Asistanı
|Harika Uygur Ülkü
|Casting Yönetmeni
|Hasan Cömert
|Sinema Yazarı
|Hasan Özsoy
|Senarist
|Hazal Delikurt
|Kostüm Asistanı
|Hilmi Etikan
|Yönetmen
|Hülya Gürsoy
|Yapımcı
|Hüseyin Beyaz
|Sanat Yönetmeni Asistanı
|Hüseyin Karabey
|Yönetmen
|Hüseyin Kuzu
|Senarist
|Hüseyin Mazlum Karaman
|Görüntü Yönetmeni
|Hüsnü Özçetin
|Senarist
|Irmak Karasu
|Yönetmen
|İlham Bakır
|Senarist / Yönetmen
|İlhan İzgi
|Sinema Yazarı
|İlker Berke
|Görüntü Yönetmeni
|İmre Azem
|Yönetmen
|İnan Temelkuran
|Yönetmen
|İnanç Konukçu
|Oyuncu
|İpek Kent
|Yapımcı
|İsmail Orhan Toraman
|Yönetmen
|Janet Barış
|Sinema yazarı
|Kaan Ege
|Yapımcı
|Kaan Karsan
|Sinema yazarı
|Kader Gülşen
|Yönetmen / Yapımcı
|Kadir Çermik
|Oyuncu
|Kadir Özhan
|Yapımcı
|Kadir Rengel
|Sanat Asistanı
|Kasım Uçkan
|Senarist
|Kazım Gündoğan
|Yönetmen
|Kazım Kızıl
|Belgesel Sinemacı
|Kazım Öz
|Yönetmen
|Kemal Alptekin
|Yönetmen
|Kemal Öner
|Yapımcı / Yönetmen
|Kıvanç Sezer
|Yönetmen
|Kibar Dağlayan Yiğit
|Yönetmen
|Koray Kesik
|Görüntü Yönetmeni
|Korkut Akın
|Yönetmen
|Kudret Güneş
|Yönetmen
|Kutay Sandıkçı
|Oyuncu
|Levent Çelebi
|Kurgucu
|M. Özgür Candan
|Yönetmen
|Macide Erkılavuz
|Yardımcı Yönetmen
|Mehmed Onur Özkök
|Senarist
|Mehmet Aydın
|Senarist / Yönetmen
|Mehmet Eryılmaz
|Yönetmen
|Mehmet Y. Zengin
|Görüntü Yönetmeni
|Mehtap Doğan
|Belgesel Sinemacı
|Mehtap Köroğlu
|Yönetmen
|Melek Özman
|Yönetmen
|Melek Ulagay Taylan
|Yönetmen
|Melih Biçer
|Yardımcı Yönetmen
|Melih Sarıgöl
|Ses Mühendisi
|Melik Uslu
|Kamera Asistanı
|Melike Palak
|Kostüm Asistanı
|Melike Parlak
|Kostüm Tasarımcısı
|Melis Birder
|Belgesel Sinemacı
|Melisa Önel
|Yönetmen
|Memik Horuz
|Yönetmen
|Meral Aktan
|Sanat Yönetmeni
|Meriç Demiray
|Senarist
|Meriç Ozan
|Yönetmen
|Mert Ali Tilkal
|Boom Operatörü
|Merve Debreli
|Yardımcı Yönetmen
|Merve Kayan
|Yönetmen
|Merve Öner Kösem
|Yönetmen / Yapımcı
|Meryem Gültabak
|Senarist
|Meryem Yavuz
|Görüntü Yönetmeni
|Metin Avdaç
|Yönetmen
|Metin Gönen
|Sinema yazarı
|Metin Yeğin
|Belgesel Sinemacı
|Mihriban Sezen
|Yönetmen
|Mihriban Tanık
|Belgesel Sinemacı
|Mizgin Müjde Arslan
|Yönetmen
|Murat Ayman
|Yönetmen
|Murat Düzgünoğlu
|Yönetmen
|Murat Kaya
|Senarist
|Murat Kocaman
|Yönetmen
|Murat Kutlar
|Sinema Emekçisi
|Murat Muslu
|Oyuncu
|Murat Özer
|Sinema yazarı
|Murat Saraçoğlu
|Yönetmen
|Murat Tırpan
|Sinema yazarı
|Mustafa Deniz Üstüner
|Kurgucu
|Mustafa Emin Büyükcoşkun
|Yardımcı Yönetmen
|Mustafa Söylemez
|Sanat Asistanı
|Mustafa Ünlü
|Yönetmen
|Müge Turan
|Sinema yazarı
|Mügen Terzioğlu
|Akademisyen/Yönetmen
|Nadir Öperli
|Yapımcı
|Nadir Sarıbacak
|Oyuncu
|Nagehan Güven
|Yardımcı Yönetmen
|Nagehan Uskan
|Sinema Yazarı
|Nalan Sakızlı
|Yönetmen / Yapımcı
|Nazlı Elif Durlu
|Yönetmen / Senarist
|Nebil Sayın
|Oyuncu
|Necati Sönmez
|Belgesel Sinemacı / Sinema yazarı
|Necla Algan
|Sinema yazarı
|Nedim Hazar Bora
|Yönetmen
|Nefes Polat
|Yardımcı Yapımcı
|Nejla Demirci
|Yönetmen
|Neslihan Eyüpoğlu
|Senarist / Yapımcı
|Neşe Şen
|Senarist
|Nevruzhan Orhon
|Yönetmen
|Nezahat Gündoğan
|Yönetmen
|Nezihe Ateş
|Sanat Yönetmeni Asistanı
|Nihan Katipoğlu
|Festivalci
|Nihan Küçükural
|Senarist
|Nihat Erdem
|Senarist
|Nil Perçinler
|Festivalci
|Nilay Bölükbaşın
|Yönetmen Yardımcısı
|Nilüfer Yarbaş
|Belgesel Sinemacı
|Nimet Erdem
|Senarist
|Nur Araboğa Kıymaç
|Senarist
|Nurdan Arca
|Yönetmen
|Nurhan Özenen
|Oyuncu
|Okan Arpaç
|Sinema yazarı
|Oktay İnce
|Görüntü Yönetmeni
|Onur Metin
|Belgeselci
|Onur Uzun
|Sanat Asistanı
|Onur Ünlü
|Yönetmen
|Onur Yılmaz
|Sanat Asistanı
|Orkun Ünlü
|Yapımcı
|Osman Bayraktaroğlu
|Kurgucu
|Osman Çelikay
|Sanat Yönetmeni
|Osman Özcan
|Sanat Yönetmeni / Yapımcı
|Ozan Çağlar
|Ozan Çakır
|Yönetmen / Senarist
|Ozan Turgut
|Yönetmen
|Ömer Aslan
|Set Fotoğrafçısı
|Ömer Aybar
|Sanat Asistanı
|Ömer Leventoğlu
|Yönetmen
|Ömer Tuncer
|Belgesel Sinemacı
|Önder İnce
|Yönetmen
|Önder Özdemir
|İşçi Filmleri Festivali Koordinatörü
|Övgü Gökçe
|Sinema yazarı
|Özcan Alper
|Yönetmen
|Özcan Vardar
|Kurgucu
|Özer İnal
|Yardımcı Yönetmen
|Özge Akkoyunlu
|Yönetmen
|Özge Özgüner
|Belgesel Sinemacı
|Özgün Öztürk
|Sanat Asistanı
|Özgür Ağaoğlu
|Senarist
|Özgür Doğan
|Yönetmen
|Özgür Emre Yıldırım
|Oyuncu
|Özkan Küçük
|Yönetmen
|Özkan Maho
|Senarist
|Özkan Yılmaz
|Yapımcı
|Özlem Günhan
|Yardımcı Yönetmen
|Özlem Sarıyıldız
|Yönetmen
|Özlem Turan
|Yapımcı
|Pelin Esmer
|Yönetmen
|Peri Johnson
|Senarist
|Perihan Aslan
|Yapımcı
|Pınar Kula Çete
|Sanat Asistanı
|Pınar Uysal
|Senarist
|Ramin Matin
|Yönetmen
|Rasim Doğan
|Senarist
|Rena Lusin Bitmez
|Yönetmen
|Reyan Tuvi
|Yönetmen
|Rıza Kıraç
|Yönetmen
|Rojda Akbayır
|Yönetmen
|Ruges Kırıcı
|Oyuncu
|Ruhi Karadağ
|Yönetmen / Yapımcı
|Sabri Kuşkonmaz
|Senarist
|Sait Kulen
|Oyuncu
|Savaş Güvezne
|Yönetmen
|Seda Yılmaz
|Kostüm Tasarımcısı
|Sedat Yılmaz
|Yönetmen
|Selcan Özgür
|Senarist
|Selen Uçer
|Oyuncu
|Selim Yıldırım
|Yapım Sorumlusu
|Selin Sevinç
|Sinema yazarı
|Semih Dindar
|Yönetmen
|Senem Aytaç
|Sinema yazarı
|Senem Erdine
|Sinema yazarı
|Seray Genç
|Sinema yazarı
|Serdar Kökçeoğlu
|Sinema yazarı
|Seren Yüce
|Yönetmen
|Serhat Karaaslan
|Yönetmen
|Serkan Acar
|Yönetmen / Yapımcı
|Serpil Güler
|Yapımcı / Yönetmen
|Serra Yılmaz
|Oyuncu
|Sevgi Saygı
|Senarist
|Sevgi Türkmen
|Belgesel Sinemacı
|Sevil Demirci
|Yapımcı
|Sezgin Türk
|Yönetmen
|Sibel Tekin
|Yönetmen
|Sidar İnan Erçelik
|Yönetmen
|Sinan Biçici
|Senarist
|Sinan Yıldız
|Yönetmen
|Sinan Yusufoğlu
|Sinema Yazarı
|Sinem Sakaoğlu
|Yönetmen
|Somnur Vardar
|Yönetmen
|Suat Eroğlu
|Senarist / Yönetmen
|Süleyman Karaaslan
|Ş. Ceren Ülgen
|Dağıtımcı
|Şaduman Kızıldere
|Kostüm Tasarımcısı
|Şahika Çakırca
|Senarist
|Şamil Erdemli
|Kamera Asistanı
|Şehmus Fırat Çete
|Sanat Yönetmeni
|Şenay Aydemir
|Sinema yazarı
|Şenol Gülbudak
|Yapımcı
|Şevket Süha Tezel
|Oyuncu
|Tansu Gülsüm Öz
|Senarist
|Tebessüm Tatar
|Sanat Asistanı
|Tolga Karaçelik
|Yönetmen
|Tuba Sökmen Gülmez
|Casting Yönetmeni
|Tunç Erenkuş
|Yönetmen
|Tülin Erarslan
|Yönetmen
|Türkân Noğay
|Yönetmen
|Türküler Özgül
|Senarist
|Ufuk Demirbilek
|Reji Koordinasyon
|Uygar Şirin
|Senarist
|Ümit Kıvanç
|Yönetmen
|Ümit Konuk
|Sanat Yönetmeni Asistanı
|Vecdi Sayar
|Sinema Yazarı
|Vedat Özdemir
|Görüntü Yönetmeni
|Veysel Çınarbaş
|Sanat Yönetmeni Asistanı
|Volkan Sümbül
|Senarist
|Volkan Yosunlu
|Oyuncu
|Vural Çavuşoğlu
|Yönetmen
|Vuslat Saraçoğlu
|Yönetmen
|Xılas Ulucan
|Kamera Asistanı
|Yakup Tekintangaç
|Yönetmen
|Yamaç Okur
|Yapımcı
|Yasemin Akıncı
|Yönetmen
|Yasin Ali Türkeri
|Yönetmen
|Yasin Günbeyi
|Sanat Asistanı
|Yeliz Uslu
|Kostüm Sorumlusu
|Yeşim Burul
|Sinema yazarı
|Yeşim Çıtak
|Senarist
|Yeşim Tabak
|Sinema yazarı
|Yeşim Ustaoğlu
|Yönetmen
|Yıldız Bilgin Bayazıt
|Senarist
|Yunus Boztepe
|Asistan
|Yusuf Güven
|Sinema yazarı
|Yücel Ünlü
|Yönetmen
|Yüksel Budak
|Yapımcı
|Yüksel Yavuz
|Yönetmen
|Zafer Ayden
|Sine-Sen Genel Başkanı
|Zafer Özgentürk
|Yönetmen
|Zehra Tuba Ataç
|Kostüm Tasarımcısı
|Zeliha Doğan
|Zeynel Doğan
|Yönetmen
|Zeynep Güzel
|Belgesel Sinemacı
|Zeynep Koloğlu
|Sanat Yönetmeni
|Zeynep Nilüfer Özçelik
|Senarist
|Zeynep Santıroğlu
|Yapımcı
|Zeynep Ünal
|Yapım Koordinatörü
|Ziya Demirel
|Yönetmen
|Zülfiye Akkulak
|Yapımcı
|Zümrüt Burul
|Yapımcı
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