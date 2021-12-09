TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması: Toplantılarda herhangi bir rakam önerisi olmadı

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) ev sahipliğinde başladı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada "Toplantılarda herhangi bir kesimin rakam önerisi olmadı." dedi. Akkol, sürecin en kısa sürede tamamlanmasını ümit ettiklerini ifade etti.

Bakanlık, Türk-İş ve TİSK arasında kuvvetli bir işbirliği olduğunu kaydeden Akkol, "Ülkemizin geleceği için doğru kararlar vermeye çalışıyoruz" dedi.

Akkol, "Çalışanların enflasyon karşısında ezilmeyeceği, dengeyi kaçırmayacak ama diğer taraftan uzun vadeli yatırım ve istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz." dedi.

"Rakam telaffuz edilmedi"

Akkol hiçbir taraftan rakam telaffuz edilmediğini aktararak şunları kaydetti:

"Görüşler analizler paylaşılıyor, çalışanlardan ve işçilerden alınan görüşler paylaşılıyor. Bazen bize yüksek gelen bazen düşük gelen rakamlar geliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşvik ve vergi indirimleri, işçiye verebileceği desteklerin oyunu çok rahatlatabileceğine inanıyoruz. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır. Bu destekleri alabilirsek 3'lü imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz"

"Hep birlikte karar almak istiyoruz"

Akkol, işveren, işçi ve kamu diye bir ayrım istemediklerini belirterek "Hep birlikte karar almak istiyoruz" dedi.

2 toplantı geride kaldı

2022 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu kapsamında 2 toplantı geride kalırken, bugün 3. toplantı gerçekleştiriliyor.

1 Aralık'ta başlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı toplantıda Bilgin asgari ücrete ilişkin yaptırdıkları anket sonuçlarını açıklamış ve çalışanların asgari ücretin 3750-4000 bin TL arasında olması gerektiğini düşündüğünü aktarmıştı. Bilgin ayrıca "Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" diye konuşmuştu.

7 Aralık'ta işçi tarafı olan Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda ise Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada" diye konuşmuştu.

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