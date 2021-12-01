Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin anket sonuçlarını açıkladı: Çalışanların yüzde 37.3'ü 3750-4000 lira olması gerektiğini söylüyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, " Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" diye konuştu. Bakan Bilgin ayrıca bakanlığın 26 şehirde 604 işletmeyle yaptıkları asgari ücret anketinin sonuçlarını da paylaştı. Bilgin'in aktardığı anket sonuçlarına göre işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. İşverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılan çalışanların ise yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat mevcut asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçinmesinin mümkün olmadığını aktardı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise ülke olarak birlikte büyümenin esas olduğuna vurgu yaparak "Çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyecek, dengeli bir artışa şimdiden 'Evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Esas makro gösterge büyümedir"

Bakan Bilgin'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz .

Enflasyondaki dalgalanmada emekçimizi koruyacağımıza söz verdik. Kur ve enflasyon istikrara kavuşacaktır. Bunlar makro göstergeler değildir. Esas makro gösterge büyümedir

Görüşmeleri 4 oturumda bitirmeyi düşünüyoruz.

İşçilerimize sorulan sorularda da şu ön plana çıkıyor, bilhassa küçük işletmelerdeki emekçilerin üzerinde durduğu husus, biz asgari ücretin, gelirimizin artmasını istiyoruz ama işimizin de devam etmesini istiyoruz. Bu vurgunun özellikle küçük işletmelerde öne çıktığını belirtmek isterim

Türkiye sosyal devlettir sosyal devletin en önemli kurumları toplu sözleşmelerdir bu tür sosyal görüşmeler ve onların ışığında belirlenen yoldur bu yolu birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’nin işçi ve işveren sendikaları işçileri mutlu oldukça Türkiye’nin büyümesi motive olacaktır.

Ben inanıyorum ki buradan çıkan karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacak heyecan yaratacaktır ve toplumda bir adalet ve paylaşım duygusunu da, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir. İlk çalışmamızın birinci kısmı burada tamamlanmıştır."

"Asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçinmesi mümkün değil"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

Her ne kadar dolarla maaş almasak da günümüz ekonomik yapısı içinde bütün alışveriş yaptığımız fiyatların döviz cinsinden değerlendirildiğini yaşayarak görüyoruz .

Ülkemizde ucuz emek üzerine kurulan bir ekonomik sistem var. İçinde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle dört kişilik bir ailenin geçinmesi mümkün değil. Bakanımızdan umutluyuz. İşveren de ilk defa enflasyon üstü bir artışı savunuyor. Hükümet de buna dikkat çekiyor.

Bundan memnuniyet duyuyoruz. Vergi oranlarına yönelik düzenlemeleri de destekliyoruz. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani başka bir şey yoktur. AGİ düzenlemesiyle bu konunun çözülebileceğini düşünüyoruz. TL'nin değer kaybını üzüntüyle karşılıyoruz"

"Çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyecek, dengeli bir artışa şimdiden 'Evet' diyoruz"

Nazmi Irgat'ın ardından konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise şunları söyledi:

Salgın nedeniyle 1,5 yıldır farklı bir dönemden geçiyoruz. Ülkeler arası yoğun rekabet için mücadele ediyoruz. Asgari ücret istihdam teşviki yeni istihdam yaratılmasına fayda sağlamaktadır. Girdi krizi ve yüksek belirsizlik birçok sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Asgari ücret belirlenirken ekonomi ve işletmelere etkileri de göz önüne alınmalı. Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor.

Asgari ücreti tespitinde olağanüstü ekonomik durum ve kayıtdışılığın dikkate alınmasını, asgari ücret teşvikinin yüzde 6 oranında uygulanarak devam etmesini, istihdamı destekleyecek adımlar atılmasını, ücretler üzerindeki vergi ve sigorta primi yüklerinin kaldırılmasını istirham ediyoruz. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyecek, dengeli bir artışa şimdiden 'Evet' diyoruz."