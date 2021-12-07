Türk-İş Başkanı Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 1 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında ikinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay komisyon toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada , Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına atıfta bulunarak "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada" diye konuştu. TİSK Başkanı Akansel Koç toplantı sonunda yaptığı açıklamada "Ümit ederiz ki asgari ücreti bu hafta içinde açıklarız" dedi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Akansel "Şuan bir rakam veremem 3. toplantıyı görmemiz gerekiyor" dedi.

Atalay, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 30-35 arasındaki kümülatif zamma değinen Atalay "Memurda zorda mı zorda, o zaman aynısını işçiye de yapacaklar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil." dedi.

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada memur ve memur emeklilerinin maaşlarına kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı.

TİSK Başkanı Koç ayrıca "Toplantıda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporları sunuldu. Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen raporlar değerlendirilecek. Ümit ederiz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız. Bir rakam söylemem mümkün değil. Hiç olmadığı kadar bu yıl mutabatımız var. Vergi kesintilerinin kademeli olarak azaltılması öncelikli talebimiz oldu" ifadelerini kullandı.

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"Arzu ettiğimiz rakam gelmezse acele etmenin anlamı yok"

Türk-İş Başkanı Başkanı insanların tebessüm edeceği bir rakamla masadan ayrılmak istediklerini belirtti.

"Arzumuz bir an evvel bir rakam gelsin de kamuoyunu fazla meşgul etmeden bağlayalım" diyen Atalay "Ama Arzu ettiğimiz gibi bir rakam önümüze gelmezse acele etmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Türk-İş Başkanı kasım ayında yaptığı bir açıklamada asgari ücretin tespiti konusunda "Uzatmaya gerek yok 1 hafta içinde sonuca kavuşturalım" ifadesini kullanmıştı.

Komisyon 1 Aralık'ta toplanmıştı

Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaşmıştı.

Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." demişti.

Komisyonun 3. toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.