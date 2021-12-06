Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30-35 arasında değişen zam yapıldı

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan 3600 ek gösterge açıklamasında ise "3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" dendi.

"Enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Ali Yalçın ziyaret gerçekleştirmişti

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bugün bağlı kuruluşların başkanlarıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giderek Bakan Vedat Bilgin'le görüşmüştü.

Yalçın burada yaptığı açıklamalarda "Asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Asgari ücret belli olduktan sonra çalışmalara başlayacağız

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam almıştı?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ağustos ayında belli olan zam oranları sonucunda; memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ay için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı üzerinden zam verilmişti. Memurların alacağı toplam zam 2022 için yüzde 12 olarak gerçekleşmişti.

TIKLAYIN: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu