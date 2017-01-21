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"Tırsak İsmail bana özelden FETÖ'cülerin yaydığı geçmiş tweetlerimle üstü örtülü şantaj yapıyor"

Fuat Uğur: "Tayyip köprünün adını Emine koy da üstünden geçelim" diyenlerle aynı safta dur...

21 Ocak 2017 18:19

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Meclis'ten geçen anayasa değişiklik teklifi oylaması sırasında kendisini kürsüye kelepçeleyerek protesto eylemi yapmasına cinsiyetçi gönderme yapmasına isim vermeden tepki gösteren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a Twitter'dan cevap verdi. Uğur, "Tırsak İsmail bana özelden FETÖ'cülerin yaydığı geçmiş tweetlerimle üstü örtülü şantaj yapıyor. Zavallılar. Açıktan yayınla" diye yazdı.

İsmail Kılıçarslan, Fuat Uğur ve A Haber'de program yapan Cemil Barlas'a da işaret ederek "Kendisini kelepçeyle meclis kürsüsüne bağlayan CHP'li kadın milletvekili üzerinden hiç anlamadığımız, hiçbir zaman da anlayamayacağımız -hatta iyi ki anlamadığımız ve iyi ki anlayamayacağımız- şekilde 'seks içerikli, derili merili' espriler yapmayı 'uygun' bulan adamla aynı kafada, aynı safta, aynı mahallede sanılmaktan çok bunaldık be reis" ifadesini kullanmıştı. Kılıçarslan, "Kendilerinin geçmişte neler yazdığını çok iyi bildiğimiz ve 'insandır, değişir' dediğimiz bazılarının her seferinde ağızlarından salyalar akıtarak 'alayınız hainsiniz, bir tek biz en hakiki öz reisçiyiz' diyerek terör estirmelerinden çok bunaldık be reis" yorumu yapmıştı.

Uğur, Kılıçarslan'ın bu sözlerine "Yettiniz artık! 'Tayyip köprünün adını Emine koy da üstünden geçelim' diyenlerle aynı safta durup sonra 'Çok bunaldık Reis' ha?" diye karşılık verdi.

 

Kırbaç ve kelepçe fantezisiyle konuşmuştu

 

Fuat Uğur, Twitter'daki paylaşımında Aylin Nazlıaka için "Aylin Nazlıaka'nın kelepçe fantezisi. Bi dahaki sefere deri giysili kırbaçlı adamı da getirsin yanında. Çok eğlenceli olur" ifadelerini kullanmıştı. Kendisine tepki gösterenlere ise bir sonraki paylaşımında  Uğur, "CHP'li ve solcu sapıklar, kadını ve erkeği hepsi birden ağız dolusu küfürlerle saldırıyor. Ağızları lağım çukuru. Sözümüz turnusol kâğıdı" yanıtını vermişti.

Fuat Uğur'un tweetleri şöyle:

 

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